『キミとアイドルプリキュア♪』第34話「名探偵はもりん！謎のメニューを追うぞな！」、喫茶グリッター開店当初の謎のメニューを突き止めよう
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第34話「名探偵はもりん！謎のメニューを追うぞな！」が、あす9月28日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】謎のメニューを追うはもり 第34話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
主人公のキュアアイドル／咲良うたを松岡美里が、キュアウインク／蒼風ななを高橋ミナミが、キュアキュンキュン／紫雨こころを高森奈津美が、キュアズキューン／プリルンを南條愛乃が、キュアキッス／メロロンを花井美春が演じる。
■第34話「名探偵はもりん！謎のメニューを追うぞな！」あらすじ
喫茶グリッターでお手伝いの最中、開店当初の古いメニューを見つけたうた（声：松岡）とはもり。開いてみると、中にはひとつだけ黒く塗りつぶされたメニューがあった。「お」で始まり「グ」で終わることはわかったが、どうして消してあるのか、父の和も母の音も「忘れてしまった」と教えてくれない。
しばらくして、うたが自分の部屋でみんなと消されたメニューの正体を考えていると、探偵のような格好をしたはもりがやってくる。それは、最近はもりがハマっているアニメ『ズンドコ探偵』のキャラクターをまねた姿だった。
相棒役のきゅーたろうを連れ、メニューと虫眼鏡を手にして手がかりを探しに行くはもり。うたたちが後を追っていると、はもりは街の大通りで常連客の絵真に出会う。さすがに絵真には古いメニューのことはわからず、それならいちばんの常連さんに聞いてみては、と言われ、はもりは蓮司に会いに行くことにする。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記
