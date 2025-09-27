『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第32話「電撃破局!? ナイフとケークの大喧嘩」、シャイニングナイフとスイートケークの夫婦喧嘩が勃発
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第32話「電撃破局!? ナイフとケークの大喧嘩」が、あす9月28日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】陸王と玲の過去が明かされる 第32話予告動画
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を今森茉耶、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第32話「電撃破局!? ナイフとケークの大喧嘩」あらすじ
いつもラブラブなMr.シャイニングナイフ＆Mrs.スイートケークが、夫婦喧嘩をして別れると言い出した！ しかし一心同体のナイフ＆ケークは、別れたくても離れられない。吠（冬野心央）たちは、そんなナイフ＆ケークのドタバタ騒動に巻き込まれ、夫婦のドラマチックななれそめを知り…!?
一方で陸王（鈴木秀脩）は、玲（馬場良馬）との関係をゴジュウジャーたちに知られてしまう。もう黙っていられない陸王が玲との過去を話すなかで、“厄災”が最悪の形で目覚め…!?
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
