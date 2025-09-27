『仮面ライダーゼッツ』第4話「奪う」、VIPな花嫁をナイトメアから護れ！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第4話「奪う」が、あす9月28日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ゼッツの新たな力“ウイング”登場 第4話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第4話「奪う」あらすじ
莫（今井）は、ある結婚式のリハーサルで花嫁の父であるVIPを警護する夢を見る。そこへ花嫁・みゆき（入来茉里）を略奪しようと男（サトウヒロキ）が現れた。莫の警護で事なきを得るが、彼が悪夢の夢主なのか？
夢の中で迎えた結婚式当日、警備をする莫の前にみゆきを狙うナイトメアが現れた。莫はゼッツに変身、ゼロ（声・川平慈英）から得た新たな力で空中戦を挑むが…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
