有村架純、美脚際立つミラノショットに絶賛の声 「脚長すぎ」「細くてきれい」
女優の有村架純が26日、自身のインスタグラムを更新。イタリア・ミラノで撮影されたオフショットを公開し、その美脚が際立つ姿に「脚長すぎ」「細くてきれい」と称賛の声が寄せられている。
【写真】有村架純 海水浴ショット公開 30代初の写真集より
有村は現地時間25日、ミラノで行われた「プラダ 2026年春夏ウィメンズコレクション」のランウェイショーを観覧。「ビビットなオレンジを基調とした舞台に シンプルで優しい色のお洋服たちが相反して融合していて、PRADAらしさを感じるショーでした。一生に一度の良い経験でした」と感想をつづり、会場で撮影した写真を披露した。
洗練されたコーディネートとともに、美しい美脚が際立つショットに、ファンからは「脚長すぎ」「足が綺麗すぎる」「細くてきれい」「世界で一番素敵なレディーです」といった絶賛のコメントが相次いでいる。
引用：「有村架純」インスタグラム（＠kasumi_arimura.official）
