KEIJUが2025年10月より開催するZeppツアー＜KEIJU N.I.T.O. ZEPP TOUR＞に、追加公演として仙台公演が決定。さらに＜KEIJU N.I.T.O. TOUR FINAL＞としてぴあアリーナMMでの2DAYS公演が決定した。

今年5月には約5年ぶりとなるニューアルバム『N.I.T.O.』をリリースしたKEIJU。収録曲には「Money Baby (feat. Awich)」や「Mama’s Boy (feat. LEX & 7)」[N.I.T.O. ver.]をはじめ、「Daydreamin’ (feat. Gottz & 7)」「SAYSUM (feat. KID FRESINO)」「Local Area pt. 2 (feat. Gottz & Neetz)」など、豪華ゲストとのコラボレーション曲が多数収録されており、シーンの最前線を体現する一枚に仕上がっている。

同作を携えた自身初のアリーナツアー＜KEIJU N.I.T.O. TOUR＞では大阪城ホール、横浜アリーナの2会場いずれもソールドアウトを記録。その熱狂冷めやらぬままZeppツアーも全公演即日ソールドアウトとなっていた。

初となる仙台での追加公演は11月21日にSENDAI GIGSにて開催。また＜KEIJU N.I.T.O. TOUR FINAL＞は2026年1月24日・25日にぴあアリーナMMで行われる。チケットは9月28日（日）20:00より先着受付開始。各詳細や今後の情報はKEIJU Official SNSなどでご確認を。

＜KEIJU N.I.T.O. ZEPP TOUR 追加公演＞

【宮城】 SENDAI GIGS

2025年11月21日(金) 開場18:00 / 開演19:00 お問合せ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info ※開場/開演時間は変更となる場合がございます。 【チケット代金】

1Fスタンディング 10,000円（税込/ドリンク代別/整理番号付き）

2F指定席 11,000円（税込/ドリンク代別）

2F立見 9,000円（税込/ドリンク代別/整理番号付き） ※2F立見：ステージ・演出の一部が見えにくい場合がございます。予めご了承ください。

※未就学児入場不可

※お1人様1公演につき4枚まで申込可

＜KEIJU N.I.T.O. TOUR FINAL＞

【神奈川】 ぴあアリーナMM

2026年1月24日(土) 開場17:00 / 開演18:00

2026年1月25日(日) 開場15:00 / 開演16:00 お問合せ：キョードー東京 0570-550-799（平日11:00〜18:00/土日祝10:00〜18:00） ※開場/開演時間は変更となる場合がございます。 【チケット代金】

SS席 18,000円（税込）

S席 12,000円（税込）

S席（着席指定）12,000円（税込） ※未就学児入場不可

※お1人様1公演につき4枚まで申込可 ◆オフィシャル先行（先着）

2025年9⽉28⽇（日）20：00〜 先着販売（上限に達し次第販売終了）

お申込みはこちら ⇒https://eplus.jp/keiju/ ※本先行はイープラスでの受付となり、お申込者様はイープラス会員登録（無料）が必要です。必ず事前に登録を済ませた上でお申込いただきますようお願い申し上げます。

詳しくは申し込みサイトにてご確認ください。 【注意事項】

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※営利目的の転売禁止。

