SKE48・相川暖花が、9月22日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

相川暖花©光文社/週刊FLASH 写真◎フジシロタカノリ

「週刊FLASH」9月22日発売号©光文社/週刊FLASH

SKE48の7期生、相川暖花が「FLASH」に初登場。相川はSNSで「本日の握手会、ヲタク約1名」というポストがバズって話題になり、9月発売のシングルでは活動10年で初めて選抜メンバー入りを果たした時の人。初ソログラビアは5ページにわたり、笑顔あふれる構成となっている。インタビューでは初グラビアへの思いやSNSに対する思いを語ってくれた。

相川暖花 プロフィール

あいかわ・ほのか

21歳。2003年10月22日生まれ。愛知県出身。T154

2015年にSKE48第7期生オーディションに合格。現在はSKE48のTeamSリーダーとしてメンバーを引っ張る。SNSの投稿をきっかけに話題を集め、9月24日発売の35thシングル『Karma』で初の選抜メンバー入りを果たす。そのほか最新情報は公式X（@honoka_ske48）、公式Instagram（@aikw_honoka）をチェック。

「週刊FLASH」9月22日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み／9月22日（月）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

