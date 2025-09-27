◆米大リーグ レッドソックス４ｘ―３タイガース（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が渡米後初の美酒に酔いしれた。

レッドソックスは２６日（日本時間２７日）、本拠のタイガース戦、９回にラファエラの右翼への三塁打でサヨナラ勝ちし４年ぶりのポストシーズン（ＰＳ）進出を決めた。「４番・ＤＨ」に入った吉田正尚外野手が３安打１打点で逆転勝ちに大きく貢献した。

２０２３年にレッドソックスに加入した吉田。初のポストシーズン進出を決め、試合後はシャンパンファイトに参加。Ｒソックスも球団公式インスタグラムを更新し、シャンパンボトルを手に真っ白な歯を見せうれしそうな吉田らのショットをアップした。

ネット上では「正尚ついにＭＬＢポストシーズン出場だ！」「ポストシーズンでの活躍にも期待大！」「正尚、歓喜のシャンパン初体験」「調子上げてきたな！」「白い歯が光ってますね」「グッド・ジョブ！」「初ポストシーズン進出おめでとう」などの声が上がっていた。