９月２７日の阪神３Ｒ・２歳未勝利（芝１２００メートル＝１４頭立て、リーガルスプレンダは競走除外）で、フォーゲル（牡２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父アルアイン）が勝利。管理する斉藤崇史調教師＝栗東・フリー＝は現役６９人目となるＪＲＡ通算３００勝を達成した。１６年３月１９日に中京１２Ｒのゴールドエッセンスで初勝利をマークし、通算２５４２戦目での到達となった。今年の日本ダービーなどＧ１・９勝を含む重賞２６勝をマークしている。

これで６月２２日から１５週連続勝利となり、歴代２位の最長記録（１位は中竹調教師の１８週）となった。また、同調教師は来週末に今年の日本ダービー馬・クロワデュノールで、凱旋門賞（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）に挑戦。日本馬初の悲願でもある初制覇を目指す。

斉藤崇調教師「オーナー様だったり、牧場様だったりスタッフも含めて本当にみんなに支えられてここまで来たと思います。まだまだ大先輩方もいらっしゃいますし、少しでも追いつけるように頑張って行きたいと思いますし、競馬を盛り上げていけるように頑張って行きたいと思うので、これからも見守ってもらえたらと思います」