¡¡¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌðÂô±ÊµÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹ñÆâºÇÂç¤ÎÌî³°²»³Úº×¡Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Çº£Ç¯7·î¤Ë74ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤Î½ÂÃ«ÍÛ°ì¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿ÌðÂô¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯9·î20Æü°ÊÍè¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬½é¤á¤Æ¸«¤¿ÌðÂô¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬2006Ç¯¤Î¡ÖROCK IN JAPAN¡Ê¥í¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌðÂô¤Ï¡ÖROCK IN JAPAN¤òºî¤Ã¤¿¡¢¤â¤¦¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ÂÃ«ÍÛ°ì¤µ¤ó¡£½ÂÃ«¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÌðÂô¤Î±þ±çÃÄÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î½ÂÃ«¤µ¤ó¤¬ÌðÂô¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç²Æ¥Õ¥§¥¹¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌðÂô¡£¡Ö¡È±Ê¤Á¤ã¤ó¤µ¤¡¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¤â¤¦2À¤Âå¤â3À¤Âå¤â¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤ÎÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤ÎÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤À¤é¤±¤Ê¤ó¤À¡É¤È¡£¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï½ÂÃ«¤µ¤óÆÃÍ¤Î¸ýÀâ¤Ê¸¶ç¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È±Ê¤Á¤ã¤ó¡¢ËÜÊª¤Î¥í¥Ã¥¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡É¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¼å¤¤¤«¤é¡£¡È½ÂÃ«¤µ¤ó¡¢¤è¤·¤Ê¤Ë¤·¤Æ¡É¤Ã¤Æ¡£¤Û¤ó¤Ç¡¢½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½é¤á¤Æ¡¢ROCK IN JAPAN¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö»á¤¬¡ÖÌðÂô¤µ¤ó¤¬º£¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤È¤«¤Ë¹Ô¤¯½Ö´Ö¤Ï¸ýÀâ¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤È¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÌðÂô¤Ï¡ÖÂç³µËÍ¡¢ÀÜ¿¨¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£½ÂÃ«¤µ¤ó¤È¤«¤Ï²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡£¤À¤Ã¤ÆÈà¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¤âºî¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£·ë¹½±£¤ìÂç¾¤ß¤¿¤¤¤ËÌðÂô¤ò¿ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¡È±Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤ã¤À¤á¤À¤è¡¢²»³Ú¤Ç¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤À¤«¤é¡×¤È½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£