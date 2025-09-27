¡ÖÂ³Åê¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×9·î¤Ï²÷¿Ê·â¡¢2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÇ»¸ü¤ÊDeNA¤ÇÃíÌÜ½¸¤á¤ë´ÆÆÄµî½¢ÌäÂê¡¡µåÃÄOB¤Î¹Í»¡¡ÖCS¤òÃÏ¸µ¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
»°±º´ÆÆÄ¤Ïºòµ¨¡¢ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎDeNA¤Ï9·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿ÍÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë5¡Ý4¤È¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢ÌÜ»Ø¤¹CSËÜµòÃÏ³«ºÅ¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£27Æü¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¾¡¤Æ¤Ð¡¢2°Ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
¡Ú¿É¸ý¿ÇÃÇ¡ÛÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤¹´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂàÌäÂê¡Ä¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ÏÂàÇ¤¤¬·èÄê︎Â¾11µåÃÄ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¹âÌÚË¤¬´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂà¤ò¸ì¤ë!
¡¡Áê¼ê¥¨¡¼¥¹»³ºê°Ë¿¥¤ò½øÈ×¤Ç¹¶Î¬¤·¡¢3²ó¤Ç°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¡4¡Ý4¤Ç·Þ¤¨¤¿7²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ë»³ËÜÍ´Âç¤¬±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢±¦Íã¡¦¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤Î°Á÷µå¤Î´Ö¤ËÆóÁö¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤¬À¸´Ô¡£¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤â¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤é²¼Ñî¾å¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿DeNA¤¬¾¡Éé¤Î9·î¤ËÆþ¤ê¡¢Àª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿º£µ¨¤¬½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤ÎÍèµ¨°Ê¹ß¤Îµî½¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï9·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¿É¸ý¿ÇÃÇ¡ÛÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤¹´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂàÌäÂê¡Ä¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ÏÂàÇ¤¤¬·èÄê¡ª¡ªÂ¾11µåÃÄ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¹âÌÚË¤¬´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂà¤ò¸ì¤ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£³ÆµåÃÄ¤Î´ÆÆÄµî½¢¤Ë´Ø¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß2°Ì¤ÎDeNA¡¦»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Ë¤·¤Æ¤Ïµî½¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈùÌ¯¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐºòÇ¯Ìö¿Ê¤·¤¿³°Ìî¼ê¤Î³á¸¶¹·´õ¤äÍ··â¤Î¿¹·ÉÅÍ¤Ê¤É¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¤³¤È¤â»ØÅ¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ°ì»þ¤ÏºÓÇÛ¤¬È´·²¤Ëºã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸·¤·¤µ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀïÎÏ¤ò°é¤Æ¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ØÅ¦¡£ËÜÍè¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÀïÎÏ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¤Î¿¤Ó¤·¤í¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿ÊÂà¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆCS¤òÃÏ¸µ¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¸ùÀÓ¤Ï¤Ç¤«¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö2°Ì¤ÇÃÏ¸µ¤ÇCS¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢Â³Åê¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤ÎËÜµòÃÏ³«ºÅ¸¢¤òÆÀ¤ì¤Ð¡¢±Ä¶ÈÌÌ¤Ç¤âµåÃÄ¤ËÍ¿¤¨¤ë¼Â¤ê¤âÂç¤¤¤¤È¤·¤Æ¡¢»°±º´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎÆî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ïº£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤Î¾ì¤Ç¤â»°±º´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï3°Ì¤«¤é¤Î²¼Ñî¾åV¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÂÐ·è¤·¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤âÂç¤¤¯ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£Ç¯¤â9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÅÜÅó¤Î6Ï¢¾¡´Þ¤à¡¢15¾¡4ÇÔ¡Ê1Ê¬¤±¡Ë¤È²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¼´¤ÎËÒ½¨¸ç¡¢µÜºêÉÒÏº¤ò·ç¤¯Ãæ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Îµî½¢ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â´Þ¤á¤¿DeNA¤Îº£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
