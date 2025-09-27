鈴木誠也が“ゴジラ”に並ぶ30-100達成！ 「自信がなくなった」スラッガーの復調に米称賛「これ以上ない絶好のタイミング」
30号に到達する会心の一発を放った鈴木(C)Getty Images
不振に悩んだ31歳のスラッガーだったが、その成績を大台に乗せた。
現地時間9月26日に行われたカージナルス戦で鈴木誠也（カブス）は、「5番・右翼」で先発出場。7回に今季30号となる満塁本塁打をマーク。12-1で大勝したチームに貢献した。
【動画】鮮やかな打ちっぷり！ 鈴木誠也の節目の30号シーン
会心の一打だった。カブスが6点リードの7回、1死満塁の局面で第4打席を迎えた鈴木は、相手4番手のクリス・ロイクロフトがカウント2-1から4球目に投じた4シームをとらえて左翼席に運んだ。
この一発で、メジャーリーグでプレーした日本人選手では松井秀喜（ヤンキース）、大谷翔平（ドジャース）に続く史上3人目のシーズン30号に到達。101を超えた打点数も節目の数字を超えた。
日本人の右打者では初のシーズン30本塁打、100打点に乗せた鈴木。今季は例年なら状態が上がってくるはずの夏場に急失速。7月からの約2か月間で、打率.228とOPS.711と貧打に悩み、当人も「自分の中で自信という部分がなくなっていた」と振り返ったほどに苦しんだ。
そうした極度のスランプを脱し、なんとか「30-100」を達成した鈴木には、地元メディアも称賛の言葉を並べる。
日夜カブスのあらゆる情報を発信している米専門サイト『Cubbies Crib』は「カブスにとって朗報なのは、ここ1週間で、セイヤ・スズキの打撃にようやく復調の兆しが見られるようになったことだ」と強調。直近7試合で長打率.667、3本塁打、10打点と持ち前のパワーを発揮している鈴木の復調がポストシーズンでの快進撃に向けたキーマンになると説いた。
「スズキがふたたび軌道に乗るのはこれ以上ない絶好のタイミングと言える。彼は完全にパワー不足に陥っただけでなく、オールスターブレイク後には、一時は打率が.207まで落ち込んだ。しかし、最近は打球の精度も向上しており、コンスタントな結果が出るのは時間の問題となっている。カブスが10月に快進撃を続けるには、スズキが開幕当初の得点力を発揮することが成功の鍵となるだろう」
不振脱却の手ごたえを掴んだ鈴木。ここから本領を発揮し、9年ぶり4度目の世界一に挑むカブスに貢献していく。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]