²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÌÜÎÏ¡£¿´¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×

2025Ç¯10·î¡¢TTFC¡ÊÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ÎÂè»°ÃÆ¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡in¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
5·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÂèÆóÃÆ¤ËÂ³¤¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¶åÆ²¤ê¤ó¤Í¡Ê±é¡§¾¾ËÜÎïÀ¤¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤òÌ³¤á¤ëÆ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ð¡Ù¤ÎÌîÂ¼ÀÅ¹á¡Ê±é¡§¾®ÃÓÎ¤Æà¡Ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤Îºù°æº»Íå¡Ê±é¡§»ÖÅÄ²»¡¹¡Ë¤¬½é»²Àï¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡Ù¤Î¥³¥è¥ß¡Ê±é¡§±üÃçËã¶×¡Ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î¥°¥í¥Ã¥¿¡¦¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ê±é¡§ÀéºÐ¤Þ¤Á¡Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Î¥ß¥á¥¤¡Ê±é¡§Ã«¸ýÉÛ¼Â¡Ë¡¢¤¬Å¨Ìò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®Á°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎòÂå¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¶¦Æ®¤¹¤ëTTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¡£2022Ç¯8·î¤ËÂè°ìÃÆ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ì¡õ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥ì¥é¡¡with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯5·î¤ËÂèÆóÃÆ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É¡¡with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ÎòÂå¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉü³è¡õ¶¦±é¤Ë´¿´î¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿ºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿
¢£ÃË»Ò¥é¥¤¥À¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÀï¤¨¤ë¡ª¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¶¯¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù
¡½¡½¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2022Ç¯8·î¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¸Þ½½Íò¤µ¤¯¤é¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ì¡Ê±é¡§°æËÜºÌ²Ö¡Ë¤È²ÆÌÚ²Ö¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥ì¥é¡Ê±é¡§³ñÅç¸÷¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ìÃÆ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÀ©ºî¤Î·Ð°Þ¤«¤éÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºäËÜ¡¡¡Ø¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼À¸ÃÂ50¼þÇ¯µÇ°ºî¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ì¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤ÆÎòÂå¤Î½÷À¥é¥¤¥À¡¼¤ò½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ï¡¢Ë¾·î¡ÊÂî¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤Ç¤¹¡£2018Ç¯¤ËV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø±§ÃèÀïÂâ¥¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡Ù¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î²áµî¤Î¥ô¥£¥é¥ó¥º¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎòÂå¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï½÷À¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êª¸ì¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÃË¤Î»Ò¡£½÷¤Î»Ò¤À¤±¤¬½¸·ë¤·¤ÆÀï¤¦Êª¸ì¤Ï¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
ºäËÜ¡¡ÃËÀ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤ò¼çÌò¤È¤·¤¿50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤ò´Þ¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ä·à¾ìÈÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¤òÀï¤¦½÷À¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊºîÉÊ¤¬Â³¡¹¤Èºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶áÇ¯ÆÃ»£¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÎÊÑ²½¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·à¾ìÈÇ¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬½÷À¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡ØÆÃ»£¡Ù¤¬¹¥¤¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÃËÀ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡£
¤½¤ì¤Ëº£¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó´ØÏ¢¤Î¾¦ÉÊ¤â¥¹¥´¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¹¥¤¡×¤À¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤±´á¶ñ¤ä¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢TTFC¤È¤¤¤¦ÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÇÞÂÎ¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤â¤È¤â¤È¶¯¤¤½÷À¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢³Æ¡¹¤¬ÃË¤Î»Ò¤ÈÆ±Åù¤Ë¶¯¤¤¤È¤³¤í¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ëè²ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤â¹ë²Ú¤Ç¤¹¡£¡Ö½½²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤³¤Î¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ó¤ÆÊý¤âÂ¿¤¯¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
10·îÇÛ¿®Í½Äê¤ÎÂè»°ÃÆ½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ð¡ÙÊü±ÇÅö»þ¤ÏÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¾®ÃÓÎ¤Æà¤Ï¡¢Ìó17Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌîÂ¼ÀÅ¹á¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê»£±Æ¡¿¤Þ¤¯¤é¤¢¤µ¤ß¡Ë
ºäËÜ¡¡Âè°ìÃÆ¤Ç¤Ï¤µ¤¯¤é¤È²Ö¡¢ÂèÆóÃÆ¡¢Âè»°ÃÆ¤Ç¤Ï¤ê¤ó¤Í¤ò¼´¤Ë¡¢Ã¯¤òÍí¤Þ¤»¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤«¡¢Ã¯¤¬¤¤¤ì¤ÐÊª¸ì¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤«¤ò¤Þ¤º¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Êª¸ì¤Î¹½À®Åª¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼»þ¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤¬½Ð¤ë¤«¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤éµÓËÜ¤ò¿Ê¤á¤ë¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤Ï¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤â¤¢¤êÂçÊÑ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼W¡Ê¥À¥Ö¥ë¡Ë¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¤ÎÌÄ³¤°¡¼ù»Ò¡Ê±é¡§»³ËÜ¤Ò¤«¤ë¡Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¡£Âè°ìÃÆ¤«¤éÂè»°ÃÆ¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°ìÂÎ´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÃµÄå¥¥ã¥é¤ò³è¤«¤·¤Æ¡Ö»ä¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡Á¡×¤È¼êÄ¢¤ò³«¤¯¤À¤±¤ÇÊª¸ì¤òÆ°¤«¤»¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÏÃ¯¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤«¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Å·ºÍÅª¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Ç¤¹¡£¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À±éµ»¤â·ùÌ£¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºü²Ã¸º¤¬¥¹¥´¤¯¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤âÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼ã¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ï»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬¤¤¤ì¤Ð¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï±Ê±ó¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÂèÆóÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ÇÌ½¹õ¤Î»°»ÐËå¤Î¼¡½÷¡¦¥¯¥í¥È¡¼¤ò±é¤¸¤¿µÜ¸¶²Ú²»¤µ¤ó¤¬¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¥º¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Î¹â°æË¾¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¡Ö¥¯¥í¥È¡¼!?¡×¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢¤ªÁ°¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ê¤ó¤Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¥¢¥Þ¥¾¥ó¥º¡Ù¤Ï¤â¤È¤â¤ÈPrime Video¸ÂÄêÇÛ¿®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÂ¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤âÇÛ¿®¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢TTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ë¤âÅÐ¾ì²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ê¤éµ¤¤Å¤¯¥Í¥¿¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤ËÎã¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£Âè°ìÃÆ¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥È¥í¥ó¥¬¡¼¡Ù¡Ê1975Ç¯¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁÈ¿¥¡¢ÈëÌ©·ë¼Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥¿¥ó¤ÎÉü³è¤ò¤â¤¯¤í¤à¥ß¥¹¥¿¥¤¥¿¥ó¤È¡¢¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÊÑ¿È¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÅÅÇÈ¿Í´Ö¥¿¥Ã¥¯¥ë¤¬¤â¤·ÀöÇ¾¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é......¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢ÂèÆóÃÆ¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡¿¥¬¥¤¥à¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ì«ÍÔ»Ò¡Ê±é¡§ÄÑ°æ³§Èþ¡Ë¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥ê¥«¤¬Å¨Ìò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ô¥ó¤ÈÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤ÎÅ¨¤ò¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÅÝ¤¹¤È¤³¤í¤â¡¢¸«¤»½ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö»ä¤â½Ð¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡Âè»°ÃÆ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾®ÃÓÎ¤Æà¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÊÌ¸½¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢±üÃç¿¿¶×¤Á¤ã¤ó¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¹â»³ÐÒ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬Âè°ìÃÆ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÐÒ»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤é½Ð±é¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¸½Ìò¤ÎÀïÂâ¤ÈÁ°Ç¯¤ÎÀïÂâ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡ÖVS¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÏºîÉÊ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦±é¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Ò¥í¥¤¥ó¼çÂÎ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜÊÔ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¹½À®¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºäËÜ¡¡¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤ËÃË»Ò¥é¥¤¥À¡¼¤¬½Ð¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¤°Õ¼±¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£³¹¤Ç²ø¿Í¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂ¾¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£´°Á´¤Ê¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤¬¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Ë¼Â¤Î¾å¤Ç¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¬¡¼¥ë¥º¤À¤±¤¬²ò·è¤Ç¤¤ëÆÃ¼ì¤Ê»ö·ï¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Êª¸ì¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¡¢½ê¡¹²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ËÂ¾¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÂ¸ºß¤òÐ¼¡Ê¤Û¤Î¡Ë¤á¤«¤»¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Êª¸ì¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢Âè°ìÃÆ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ì¤È¥¢¥®¥ì¥é¤¬ÀïÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Î¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¡Ë¼íºê¤µ¤ó¡Ê¡Ø¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅ·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¡Ë¤«¤éÍÂ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯²½¥¢¥¤¥Æ¥à¡¦¥Ð¥¤¥¹¥¿¥ó¥×¤òÂ÷¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ì·½â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢³ÆºîÉÊ¤ÈÃÏÂ³¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¤â¤¹¤ó¤Ê¤êÆþ¤ê¹þ¤á¤Þ¤¹¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤âËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÀ©ºîÂ¦¤Î½ÉÂê¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¡¢¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬³ÆºîÉÊ¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤âTTFC¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î°¦¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤´ë²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½¾ì¤Ï½÷À¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤Ð¤«¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î¸½¾ì¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºäËÜ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¾Ð´é¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÏÆÃ»£¤Î¸½¾ì¤òÌó1Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Äù¤á¤ë»þ¤Ï½Ö»þ¤ËÀÚ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤â¡¢º£ºîÉÊ¤Ç¿¿·õ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¿·ºî¤ÎÂè»°ÃÆ¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢°áÁõ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
ºäËÜ¡¡10·îÇÛ¿®¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Àè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ËÍí¤á¤¿¤¤¤È¡¢Ì«¡ÊÍÛÍ´¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤éÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¼«¤é¤âÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¼À¥¾»¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£·à¾ìÈÇ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ß²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ¥¦¥£¥¶¡¼¥É&¥Õ¥©¡¼¥¼ MOVIEÂçÀï¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥¤¥¿¥à¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÙÂè°ìÃÆ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»¨»ï¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëÀßÄê¤Ç¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë»£±Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âÂ¼À¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï°áÁõ¤âÍ·¤Ó¹ÃÈå¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÏÀÎ¤«¤é°ìÇ¯ÃæT¥·¥ã¥Ä¤È¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Â¼À¥¤µ¤ó¤ÏËè²ó´ñÈ´¤Ê°áÁõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥¹¥È¤â¥¹¥´¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢¼çÂê²Î¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÈà½÷¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»²¹Í¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢!?
¡½¡½¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ëµá¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºäËÜ¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜÎÏ¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎÅª¤Ê¶¯¤µ¤â¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¿´¤Î¶¯¤µ¡£¤¤¤¯¤é½³¤êµ»¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤â¡¢¥¥Ã¤È¹½¤¨¤ëÌÜ¤Ä¤¤äÉ½¾ð¤ËÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°¡¼ù»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¥¥ã¥é¤â¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬½Ð¤Æ½é¤á¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ë¶ì¼ê¤ÊÉôÊ¬¤Ï»£¤êÊý¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ª¼Çµï¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡£¤É¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤âÌÜÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ë»þ¤Ï¡¢È±¤ä°áÁõ¤¬ÍÉ¤ì¤ë´¶¤¸¤ò¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¶¯¤µ¤ÎÃæ¤ËÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÇ÷ÎÏ¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¾åÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢½÷À¤¬É½¾ð¤òÊø¤·¤ÆÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÍÑ¤¤¤Ê¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºäËÜ´ÆÆÄ¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»²¹Í¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
ºäËÜ¡¡¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢Äó°Æ¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»¨»ï¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥È¤â¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤Ã¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤ÈËÜ¿Í¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ºäËÜ¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸½ºß¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤äÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌÜÎÏ¤äÉ½¾ð¤â³ÎÇ§½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤â¡¢¤ª¼Çµï¤Îµ»ÎÌ¤¬É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ç°¤Î½÷´´Éô¡¦¥è¥É¥ó¥ÊÍÍ¤ò±é¤¸¤¿Åí·î¤Ê¤·¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥°¡¼¥Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÌÜÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£½µ¥×¥ì¤È¤·¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤âÆÃ»£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î³èÌö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¡¡¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹¹¤ËÉý¤ò¹¤²¤¿¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
