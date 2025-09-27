¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¡ª ¼çÎÏÉÔºß¤Ç¤â¶±¤Þ¤ºÄ©¤à¡¢¡È¿·Ä´»Ò¾è¤êÀ¤Âå¡É¤¬U-20WÇÕ¤Ø¡ª ¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ï¡© »î¸³Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¡ÖFVS¡×¤È¤Ï¡©¡ÚU-20ÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡20ºÐ°Ê²¼¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡££²Ç¯¤Ë£±ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº×Åµ¤Ïº£Âç²ñ¤Ç21²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Á°²ó¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ËÂ³¤¤¤ÆÆîÊÆ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£ÃÏµå¤Î¤Û¤ÜÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥Á¥ê¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¤Ê¤«¡¢Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢£´Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎºÇÇ¯Ä¹ÁÈ¤¬¼çÎÏ¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¡£°ì¼¡Í½Áª¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ÎU-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¡£°ì¼¡Í½Áª¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëºÇ½é¤Î´ØÌç¤Ç¡¢Á¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡££²Ï¢¾¡¤Ç·Þ¤¨¡¢°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç¼ó°ÌÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤«¤ÇºÇ½ªÀï¤Ï¥Û¥¹¥È¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¥ë¥®¥¹¤Ë£±¡Ý£±¤Î¥É¥í¡¼¡£¸åÈ¾Áá¡¹¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÄ¾¸å¤ËFW¿ÀÅÄÁÕ¿¿¡ÊÀîºê¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¿É¤¯¤â¾¡ÅÀ£±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÍ½ÁªÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯º£Ç¯£²·î¤ÎU-20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¤ò¾¡¤ÁÈ´¤±¤ÐËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¥¤¥é¥ó¤ÈÂÐÀï¡£²«¶âÀ¤Âå¤È¾Î¤µ¤ì¤¿ÃæÅì¤ÎÍº¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶ìÀï¤·¡¢Áá¡¹¤Ë¼ºÅÀ¡£¤½¤³¤«¤éÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢ºÇ¸å¤Ï±äÄ¹Àï¤ò·Ð¤ÆPKÀï¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡´öÂ¿¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÄÏ¤ó¤ÀËÜÂç²ñ½Ð¾ì¡£º£²ó¤âU-20¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½ÁªÆ±Åù¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯³°¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢FW±ö³·ò¿Í¡ÊNEC¡Ë¤äFW¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥í¥¹À¤ÂåºÇ¶¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥³¥ó¥Ó¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ì¼¡Í½Áª¸å¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ËÅÏ¤Ã¤¿MFÊÝÅÄ·ø¿´¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÆâÁÈ¤Ç¤â¡¢Ä¹¤é¤¯¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿DF郄¶¶¿Î¸Õ¡ÊCÂçºå¡Ë¤¬ÉÔºß¡£±¦Â¤ÎÂè£µÃæÂ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢Á°²óÂç²ñ¤ËÍ£°ì½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤ò·ç¤¯ÉÛ¿Ø¤Ç¶¯¹ë¹ñ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÉÔ°ÂºàÎÁ¤òµó¤²¤ì¤Ð¥¥ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¸å¤Ë¤ÏMFÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¡Ê¹Åç¡Ë¤¬ACL¤ÇÉé½ý¡£¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¶·â¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Î·ç¾ì¤â¼êÄË¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤â¤¢¤ë¡£郄¶¶¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¡¢º¸SB¤ËDF¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ò¾·½¸¤Ç¤¤¿ÅÀ¤Ï¿´¶¯¤¤¡£23Ç¯¤ÎU-17WÇÕ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ16¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ó¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð¾ì¡£10Âå¤ÇËÉÙ¤Ê¹ñºÝ·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÃË¤Î¾·½¸¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Çº£Âç²ñ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¦¡£AÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¸½ÃÏ£¹·î27Æü¤ËÂç²ñ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¥¨¥¸¥×¥È¤ÈÀï¤¤¡¢30Æü¤Ë¤Ï¥Û¥¹¥È¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ê¤È¤Î°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¡£ºÇ½ªÀá¤Ï10·î£³Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¾å°Ì£²¤«¹ñ¤ËÆþ¤ì¤Ð¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¹Ô¤¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡£³°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î£¶¥°¥ë¡¼¥×¤Ç£³°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¾å°Ì£´¤«¹ñ¤ËÆþ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢ÆÍÇË¤Ï²ÄÇ½¤À¡£¤¿¤À¡¢¥Ù¥¹¥È16¤ÎÁÈ¤ßÊ¬¤±¤äÆüÄø¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤â¼ó°ÌÆÍÇË¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë£±°ÌÈ´¤±¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¡¢D¡¢EÁÈ¤Î£³°Ì¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£CÁÈ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥á¥¥·¥³¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¤·¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢£²°ÌÆÍÇË¤Î¾ì¹ç¤ÏCÁÈ£²°Ì¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¡¢£³°ÌÆÍÇË¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤âC¤â¤·¤¯¤ÏB¤Î£±°Ì¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âËÜÊª¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¹ñ¤È¤ÎÂÐÖµ¤ÏÂç´¿·Þ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ¤¶¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ï£±°ÌÈ´¤±¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï22Æü¤ËÈó¸ø¼°¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢23Æü¤Ë»öÁ°¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤«¤é¥Á¥ê¤Ø°ÜÆ°¡£³«ËëÁ°Æü¤Î26Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÎ¥Ã¦¼Ô¤Ï¤ª¤é¤º¡¢21Ì¾Á´°÷¤¬ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¸õ¤âÆüËÜ¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÇÅß¤«¤é½Õ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£½ë¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÏºÇ¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¿©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥·¥§¥Õ¤¬Æ±¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î´Ä¶ÌÌ¤â´Þ¤á¡¢½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎºÇÇ¯Ä¹ÁÈ¤¬¼çÎÏ¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¡£°ì¼¡Í½Áª¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ÎU-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¡£°ì¼¡Í½Áª¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëºÇ½é¤Î´ØÌç¤Ç¡¢Á¥±Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡££²Ï¢¾¡¤Ç·Þ¤¨¡¢°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç¼ó°ÌÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤«¤ÇºÇ½ªÀï¤Ï¥Û¥¹¥È¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¥ë¥®¥¹¤Ë£±¡Ý£±¤Î¥É¥í¡¼¡£¸åÈ¾Áá¡¹¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÄ¾¸å¤ËFW¿ÀÅÄÁÕ¿¿¡ÊÀîºê¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¿É¤¯¤â¾¡ÅÀ£±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÍ½ÁªÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´öÂ¿¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÄÏ¤ó¤ÀËÜÂç²ñ½Ð¾ì¡£º£²ó¤âU-20¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½ÁªÆ±Åù¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯³°¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢FW±ö³·ò¿Í¡ÊNEC¡Ë¤äFW¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥í¥¹À¤ÂåºÇ¶¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥³¥ó¥Ó¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ì¼¡Í½Áª¸å¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ËÅÏ¤Ã¤¿MFÊÝÅÄ·ø¿´¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÆâÁÈ¤Ç¤â¡¢Ä¹¤é¤¯¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿DF郄¶¶¿Î¸Õ¡ÊCÂçºå¡Ë¤¬ÉÔºß¡£±¦Â¤ÎÂè£µÃæÂ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢Á°²óÂç²ñ¤ËÍ£°ì½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤ò·ç¤¯ÉÛ¿Ø¤Ç¶¯¹ë¹ñ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÉÔ°ÂºàÎÁ¤òµó¤²¤ì¤Ð¥¥ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¸å¤Ë¤ÏMFÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¡Ê¹Åç¡Ë¤¬ACL¤ÇÉé½ý¡£¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¶·â¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Î·ç¾ì¤â¼êÄË¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤â¤¢¤ë¡£郄¶¶¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¡¢º¸SB¤ËDF¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ò¾·½¸¤Ç¤¤¿ÅÀ¤Ï¿´¶¯¤¤¡£23Ç¯¤ÎU-17WÇÕ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ16¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ó¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð¾ì¡£10Âå¤ÇËÉÙ¤Ê¹ñºÝ·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÃË¤Î¾·½¸¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Çº£Âç²ñ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¦¡£AÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¸½ÃÏ£¹·î27Æü¤ËÂç²ñ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¥¨¥¸¥×¥È¤ÈÀï¤¤¡¢30Æü¤Ë¤Ï¥Û¥¹¥È¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ê¤È¤Î°ìÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¡£ºÇ½ªÀá¤Ï10·î£³Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¾å°Ì£²¤«¹ñ¤ËÆþ¤ì¤Ð¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¹Ô¤¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡£³°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î£¶¥°¥ë¡¼¥×¤Ç£³°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¾å°Ì£´¤«¹ñ¤ËÆþ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢ÆÍÇË¤Ï²ÄÇ½¤À¡£¤¿¤À¡¢¥Ù¥¹¥È16¤ÎÁÈ¤ßÊ¬¤±¤äÆüÄø¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤â¼ó°ÌÆÍÇË¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë£±°ÌÈ´¤±¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¡¢D¡¢EÁÈ¤Î£³°Ì¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£CÁÈ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥á¥¥·¥³¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¤·¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢£²°ÌÆÍÇË¤Î¾ì¹ç¤ÏCÁÈ£²°Ì¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¡¢£³°ÌÆÍÇË¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤âC¤â¤·¤¯¤ÏB¤Î£±°Ì¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âËÜÊª¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¹ñ¤È¤ÎÂÐÖµ¤ÏÂç´¿·Þ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ¤¶¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ï£±°ÌÈ´¤±¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï22Æü¤ËÈó¸ø¼°¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢23Æü¤Ë»öÁ°¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤«¤é¥Á¥ê¤Ø°ÜÆ°¡£³«ËëÁ°Æü¤Î26Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÎ¥Ã¦¼Ô¤Ï¤ª¤é¤º¡¢21Ì¾Á´°÷¤¬ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¸õ¤âÆüËÜ¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÇÅß¤«¤é½Õ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£½ë¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÏºÇ¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¿©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥·¥§¥Õ¤¬Æ±¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î´Ä¶ÌÌ¤â´Þ¤á¡¢½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£