¡Ö¤«¤Ê¤ê°¤¤¡×¡Ö³×Ì¿¤Î½ª¤ï¤ê¡×Ì¾Ìç¼çÎÏ¤Î27ºÐÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÈãÈ½¡Ä¡È¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤ÎMF¡É¤¬¤Ê¤¼¡©¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÁ°ÅÄÂçÁ³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬µÄÏÀ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢²¤½£¤ÎÉñÂæ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï£¹·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£±Àá¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤Û¤É±ó¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°ÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤ÎMF¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë´ú¼êÎç±û¤âÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Ë¸òÂå¤·¤¿27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥¿¥Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¤¤¤Ä¡¢¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ï¥Ï¥¿¥Æ¤¬¤Ò¤É¤¤¤ÈÇ§¤á¤ë¤ó¤À¡©¡×
¡Öº£µ¨¤Î¥Ï¥¿¥Æ¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â¤«¤Ê¤ê°¤¯ÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖËè²ó¥Ü¡¼¥ë¤òÁê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÌµÂÌ¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â°¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÁ°Àþ¤è¤ê¥¦¥Á¤Î¼éÈ÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¥Ï¥¿¥Æ¤Ï¥¤¡¼¥¸¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦£¹¤«·î¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖÊ¢¤¬Î©¤Ä¡£¥Ñ¥¹¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤ê¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ÆÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¡á¥ô¥£¥Ã¥«¡¼¥º¡¢¥Ï¥¿¥Æ¡¢¥Þ¥¨¥À¤ÏÄ¹´ü¤ÎµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¥Þ¥¨¥À¤È¥Ï¥¿¥Æ¤Ï¥¢¥ó¥¸¥§³×Ì¿¤Î½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤¦¡£¤É¤Á¤é¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°Õ¼±¤¬¤Û¤«¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×
¡Ö¥Þ¥°¥ì¥¬¡¼¡¢¥Ï¥¿¥Æ¡¢¥Þ¥¨¥À¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï¤³¤Î£³¿Í¤ò²¼¤²¤ëÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤Ù¤¡£ÃæÈ×¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Þ¥¨¥À¤ÏÎÏ¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ë¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡¡¼ç¾¥«¥é¥à¡¦¥Þ¥°¥ì¥¬¡¼¤ä¼é¸î¿À¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¡¢¼éÈ÷¤ÎÍ×¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡á¥ô¥£¥Ã¥«¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Á°ÅÄ¤ä´ú¼ê°Ê³°¤Ë¤â¼çÎÏ¤Ë¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÆñ¤·¤¤¸½¾õ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤âÁû¤¬¤ì¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤ì¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
