元体操日本代表、自宅で美人日テレアナと娘の姿を公開！ 手作りカレーを食べる「ホントに馴染んでますね」
元体操日本代表の田中理恵さんは9月26日、自身のInstagramを更新。日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈さんと自身の娘がカレーを作る親子のようなショットを披露しました。
【写真】「岩田アナと娘のカレー」ショット
ファンからは、「美味しそうですね」「岩田さんホントに馴染んでますね」「最高な瞬間、後で宝物に成りますね」との声が寄せられました。
「最高な瞬間、後で宝物に成りますね」田中さんは「先日の出来事 食育！笑 岩田アナと娘のカレー 二人が作ったカレー美味しかった」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、岩田さんと娘で作ったカレーライスのショットです。テーブルの向こう側には、まるで家族のようにほほ笑む美人な岩田さんの姿も見えます。2枚目は、キッチンでカレーを作る岩田さんと娘の背中のショット。親子のようなツーショットで、家族ぐるみで仲の良い雰囲気が伝わります。
