元体操日本代表の田中理恵さんは9月26日、自身のInstagramを更新。日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈さんと自身の娘がカレーを作る親子のようなショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：田中理恵さん公式Instagramより）

写真拡大

元体操日本代表の田中理恵さんは9月26日、自身のInstagramを更新。日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈さんと自身の娘がカレーを作る親子のようなショットを披露しました。

【写真】「岩田アナと娘のカレー」ショット

「最高な瞬間、後で宝物に成りますね」

田中さんは「先日の出来事　食育！笑　岩田アナと娘のカレー　二人が作ったカレー美味しかった」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、岩田さんと娘で作ったカレーライスのショットです。テーブルの向こう側には、まるで家族のようにほほ笑む美人な岩田さんの姿も見えます。2枚目は、キッチンでカレーを作る岩田さんと娘の背中のショット。親子のようなツーショットで、家族ぐるみで仲の良い雰囲気が伝わります。

ファンからは、「美味しそうですね」「岩田さんホントに馴染んでますね」「最高な瞬間、後で宝物に成りますね」との声が寄せられました。

岩田アナも「田中家と過ごした一日」を投稿

13日には岩田さんが「田中家と過ごした一日」と、田中さん家族とのショットを公開していました。自身の誕生日を祝ってもらったようです。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)