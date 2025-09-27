「苦情申し立て中」終電帰宅の夫に“物申す顔”をする猫が話題に！2.6万いいね【ママリ】

妻の心の声を代弁? 終電帰宅の夫に“物申す”猫の表情に2.6万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

もんちこ(＠tatatano129)さんの投稿です。猫ミームをはじめ、ペットの表情や動きにコメントをつけた投稿が、人気を集めていますよね。





もんちこさんも、飲み会で帰りが遅い夫への(妻としての)不満を、愛猫しょぼぼくんの写真を使ってユーモアたっぷりに表現しました。どんな写真か、早速みていきましょう。

©tatatano129

きのう飲み行った夫が終電で帰ってきたことについてずっと文句言ってるらしい

口をカッと開けた瞬間が、うまく撮影されていますね。パッチリ開いた目とピンと立った耳も相まって、まるで本当におしゃべりしているかのような、何かを訴えかけているような表情です。帰りの遅い夫に向かって、しょぼぼくんが「遅いぞ！」「こんな時間までどこで何をしていたんだ！」と、もんちこさんの代わりに文句を言っているのかもしれません。



この投稿には2.6万以上のいいねが集まり「そこら辺の奥様より全然うるさい」「苦情申し立て中」といったユーモラスなリプライが寄せられていました。



飲み会で夫の帰りが遅いというのは夫婦の「あるある」エピソードかもしれませんね。しょぼぼくんの表情豊かな写真によって、何気ない日常の一コマにうまくユーモアがプラスされています。もんちこさんのセンスと、しょぼぼくんのナイスな表情に、思わず笑顔になる投稿でした。

娘が撮影、コーギーと飼い主の後ろ姿に1万いいね

ぺち(@xzDjISkHbH5Sy4e)さんが投稿したある写真です。ペットと暮らす生活に憧れを持つ人はたくさんいるでしょう。言葉を交わさずとも、意思の疎通ができる信頼関係を見ると、幸せな気持ちになりますね。



投稿者・ぺちさんは、愛犬のコーギーと暮らしています。ある日、何気ない生活の一部を、ぺちさんの娘が撮影したそう。幸せと愛おしさがあふれる後ろ姿をごらんください。

©xzDjISkHbH5Sy4e

娘に撮られてた(￣▽￣)

ぺちさんがキッチンで準備をしていると、隣で様子を見ている愛犬。きっと、何気ない普段の光景なのかもしれませんが、仲の良さが伝わってきますね。ぺちさんの作っているものに興味があるのか、一生懸命のぞく姿がかわいらしいです。日常の何気ない瞬間にこそ、愛犬との幸せな時間があふれていますね。



この投稿に、「ほっこり」「仲の良しが溢れている」などのリプライが寄せられました。愛犬との信頼関係を感じる素敵な写真の投稿ですね。

シェパードの「警戒心ゼロ」安心しきった寝顔に4800いいね

Tobi and Bobi シェパード兄弟犬(@TobiandbobiInfo)さんが投稿した写真です。日ごろやんちゃなワンコが無防備な姿で寝ていると、愛おしくなりますよね。すやすや眠っているのは、それだけ安心している証拠でしょう。



Tobi and Bobi シェパード兄弟犬さんは、シェパードの愛犬2匹と共に、ブラジルから日本へ移住してきたそうです。そんな飼い主さんの腕の中で、熟睡している愛犬の姿がかわいすぎて…

©TobiandbobiInfo

©TobiandbobiInfo

熟・睡⭐︎

飼い主さんの鼓動と温かさを感じながら、警戒心ゼロで安心している様子が伝わってきますね。心から飼い主さんを信頼しているからこそでしょう。警察犬のイメージが強いシェパードのこんなにやわらかい表情は、なかなか見られませんよね。



この投稿には「バブちゃんがいますね」「スヤア」などのリプライが寄せられていました。たしかに、あどけない寝顔が、まるで赤ちゃんのようかもしれません。



飼い主さんと愛犬の絆を感じて、ほっこりした気持ちになる写真でした。

