俳優・清野菜名が３０日から全国公開となるロッテ「キシリトール オーラテクトガム」の新テレビＣＭ「歯垢を減らす新習慣」篇に、磯野貴理子（６１）、森尾由美、松居直美と出演することが２７日までに分かった。

磯野、森尾、松居の３人は、３０年ぶりのテレビＣＭ共演という。３人は撮影にともない、ＰＲ企画として寄せられた質問に答える「お悩みトーク」を行った。

ＣＭのテーマにちなみ「なかなかものが減らないのですが、どうやって断捨離してますか？」と質問が寄せられると、磯野は「家に洗濯機がない。手洗いしてる」と告白。「絞るのが大変なので、人にあげたり処分したりして、まずはバスタオルを断捨離しました。フェイスタオルで済ましてます」と続けて明かした。

洗濯機を断捨離した時期については「もうだいぶたつね、何カ月も。この夏もなくてやってますね」と明かし、松居は「すごーい！」、森尾も「尊敬する」と驚いていた。

また森尾は「減らした場所に新しいものを置いちゃう。だからいつまでもそこは何かで埋まってる」と明かした一方、松居は「なんでも捨てる」性分だと説明。「親の家に行っても、親は物が多いんだよね。なんでも捨てちゃうから、あまり（家に）呼ばれなくなっちゃった」と苦笑いで明かしていた。

ＣＭは清野が「噛むと磨く。歯垢を減らす新習慣」をテーマに、歯磨きによる「磨くケア」にオーラテクトガムの「噛むケア」が加わることで、歯垢の量が減りいつものオーラルケアが続けやすくなることを、磯野ら３人に伝えるというもの。

清野は初共演となったベテラン３人について、「すごく私を優しく受け入れてくださって、緊張して（撮影に）入ったんですけど、皆さんがたくさん盛り上げてくださったので楽しくいれてます」と笑顔で語った。