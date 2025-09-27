ロッテは27日、9月30日の楽天戦で今シーズン限りで引退を発表した美馬学投手とのコラボメニューを引退記念として復刻販売することになったと発表した。

今回、復刻販売する商品は、サワークリームを乗せたジューシーなハンバーグをホットドッグ用のバンズで挟んだ「美馬ドッグ」、美馬投手の好物である餃子を使用した「美馬っちの揚げポン餃子」、優しい甘さと塩味の絶妙なバランスで試合観戦中にも気軽に食べられる「美馬っちのピッチングスナック」の3商品。

また、美馬投手のコラボメニューを含む監督、コーチ、選手を対象とした「PLAYERS COLLAB MENU」を1点購入につき1枚、「美馬投手引退記念ステッカー」を数量限定で配布。なお、当日は美馬投手の引退試合、引退セレモニーを実施する予定だ。

▼ 美馬学投手のコメント

「懐かしいですし、こうやって引退試合に合わせて復刻していただき、ありがたいです。当日、もしよろしければ食べていただきたく思います。自分も必ず食べます！」

▼ 美馬学投手コラボメニュー 商品詳細

・美馬ドック：1,500円（販売店舗：フロア2 Bゲート横 GATESIDE DINER、フロア2 211通路横 MARINE KITCHEN THIRD BASE SIDE）

・美馬っちの揚げポン餃子：750円（販売店舗：フロア1 レフトスタンド下KAZUSAYA、フロア2 213/214通路間 勝造）

・美馬っちのピッチングスナック：650円（販売店舗：球場外周グルメエリア OGI FARM、フロア2 204通路付近 Bistro 0）

※全て税込