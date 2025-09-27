ヤクルト・川端慎吾内野手（３７）が２７日、今季限りで現役を引退すると発表した。同内野手は都内の球団事務所で引退会見を行った。

「悩んで悩んで決断することができなかった。この辺で身を引くのがベスト」と決断に至った経緯を明かした。「山あり谷あり。良いことも悪いこともたくさんあった。腰の手術もした」としみじみ語った。自ら「涙もろい」と苦笑いを浮かべていた通り会見中、目は真っ赤で涙ぐむシーンもあった。

さらにサプライズで山田哲人らが花束を贈呈すると、川端は人目をはばからずに号泣。持っていたハンカチで涙をぬぐった。

川端は、市立和歌山商から２００５年度の高校生ドラフト３巡目でヤクルトに入団。巧打を誇る左打ちの内野手として活躍した。２０１５年には打率・３３６をマークして首位打者を獲得し、同年のチームのリーグ制覇に大きく貢献した。

近年は代打の切り札として１打席の勝負が続いていた。２０２１年には“代打の神様”に君臨し、９１試合の出場で打率・３７２の好成績もマークした。その一方で度重なる故障に悩まされた。プロ２０年目、チームの野手最年長として迎えた今季は開幕から２軍生活が続き、ここまで１軍出場がなかった。

通算では１３２６に出場し３７５２打数１０９９安打で打率・２９３、４０本塁打、４０９打点をマークした。