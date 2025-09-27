「御上先生」で話題・安斉星来「ベリショただいま」約1年ぶり新ヘアに絶賛相次ぐ「かっこよすぎる」「爆イケ」
【モデルプレス＝2025/09/27】女優の安斉星来が26日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」生徒役女優、かっこよすぎる新ヘア
安斉は「約1年ぶり。ベリショただいま」とつづり、ベリーショートヘアにイメージチェンジした姿を公開。オーバーサイズのジャケットとストライプ柄のパンツを着用し、クールな表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「爆イケ」「ショートも似合う」「スタイル抜群」「美しすぎる」「新しい髪型でドラマも頑張って」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安斉星来、約1年ぶりのベリーショートを公開
