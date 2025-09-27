早瀬ノエル（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/27】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが25日、自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。

◆早瀬ノエル、重ため前髪で印象ガラリ


早瀬は「時代逆行の重ためぱっつん前髪にしてみました」とコメントし、新しいヘアスタイルを披露。これまでとは異なる重ための前髪スタイルを公開した。

この投稿に、ファンからは「似合いすぎてて天才」「逆に最先端」「可愛すぎる」「どんな髪型でも美しい」といったコメントが寄せられている。。（modelpress編集部）

