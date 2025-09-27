価値観の違いは仕方ない…そう思って遊びに行ったら、まさかの事態に｜価値観の違いですか？【ママリ】

ゆかりの話を聞き、価値観の違いについて考えたはるか。それでもりさには良いところもたくさんあるし、そういう人だと思って付き合っていこうと決めます。するとりさから「土曜うちにこない？」と連絡が…りさの家なら何も問題ないよね、と思うはるかでしたが、その考えは甘かったのです。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

モヤモヤすることもあるけれど、りさと仲良くしていきたいと思うはるか。価値観の違いを受け入れて、付き合うと決めました。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

はるかの決断に、ゆかりも賛成してくれました。ゆかりに話を聞いてもらって、はるかの気持ちもだいぶ落ち着いてきたようです。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

ゆかりとの会話のおかげで、「りさとは価値観が違うんだ」と気づくことができたはるか。これからはきっと上手く付き合っていけるはずだと、自分に言い聞かせます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

せっかくご近所になれたんだし、やっぱり仲良くしていきたい。はるかはそう思いましたが、またもや不穏な予感…りさから家にこないかと連絡が。行く！と答えるはるかですが、絶対に何か起こるに決まってますよね。

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）