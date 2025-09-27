「2歳と5歳が奪い合う」撮影された“おもちゃじゃないもの”に大共感「うちも取り合ってた」「大興奮」【ママリ】

子どもが夢中になる「緩衝材」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、れいん✌☺︎🖐(@r28s14m)さんの投稿です。

通販などで物を購入した際に入っている緩衝材が子どものおもちゃになったりしませんか。大人にとってはただの梱包材でも、子どもにとっては立派なおもちゃ。れいんさんの子どもたちも取り合いになるほどで…。

Ⓒr28s14m

2歳と5歳が奪い合うおもちゃ5選に入りそうなやつ

子ども同士奪い合いになるほど人気の緩衝材。両手でつぶしてみたり投げてみたり、踏んでみたり…。高価なおもちゃよりも、ちょっとしたおまけ的なものが一番子どものテンションが上がりますよね。この投稿には「うちもこれ、取り合ってました 遊ぶのにちょうどいいんですよね」「うちもこれ入ってたら大興奮 短命なのが残念」といったリプライがついていました。



高価なおもちゃより緩衝材の方が盛り上がるという育児あるあるな投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）