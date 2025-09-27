ＭＢＳテレビ「所さんお届けモノです！」終了に「８年半にわたって多くの方に支えていただいた」感謝

ＭＢＳテレビが２７日、秋の改編会見を行った。

この日をもって、バラエティー番組「所さんお届けモノです！」が放送終了を迎えた。田淵伸一毎日放送総合編成局長は「２０１７年４月から８年半にわたって、本当に多くの方に支えていただいたと思っております。視聴者の皆様、取材にご協力いただいた全国の皆様、そしてご出演いただいております所ジョージさんをはじめ、その他の出演者の皆様に改めてこの場で御礼を申し上げたいと思います」と感謝した。同番組の終了にともない、現在午前８時から放送中の「サタデープラス」が、新しく「サタプラ」として午前７時半から放送されることも発表された。

また、アニメ「ダンダダン」第２期の放送で、おはらいをするメタルバンドが、Ｘ ＪＡＰＡＮの曲「紅」をオマージュした劇中歌を披露。ＹＯＳＨＩＫＩが自身のＸでポストし炎上する騒動があった。同局は「ＹＯＳＨＩＫＩさん側からお話を頂戴したのは事実。弊社を含め製作委員会といわれる組織がしっかりとＹＯＳＨＩＫＩさん側とお話をさせていただき、お互いの状況を理解した上で、今後は丁寧に作業していきましょうという形になった」と説明。場面のカットなどの話しは出ていないことを明かした。