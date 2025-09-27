【白山大賞典】川田将雅騎手とコンビのカズタンジャーは大外８枠１２番 高知から参戦のシンメデージーは８枠１１番 枠順確定
◆第４５回白山大賞典・Ｊｐｎ３（９月３０日１７時５分発走、金沢競馬場・ダート２１００メートル）
金沢競馬で唯一のダートグレード競走に出走する１２頭の枠順が９月２７日、決まった。
前走のマーキュリーＣ・Ｊｐｎ３（盛岡）で重賞を初制覇したカズタンジャー（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父ドレフォン）は大外８枠１２番に決定した。引き続き川田将雅騎手とのコンビで挑む。マーキュリーＣで３着のディープリボーン（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父ホッコータルマエ）は１枠２番に決まった。
地方馬では、名古屋グランプリで２着など交流重賞で実績十分のシンメデージー（牡４歳、高知・打越勇児厩舎、父コパノリッキー）は８枠１１番となった。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）ジャスパーロブスト（栗東）セン４丸山 元気 ５５
（２）ディープリボーン （栗東）牡５ 古川 吉洋 ５５
（３）メルテミア （金沢）牡７ 青柳 正義 ５５
（４）サクラトップキッド（岩手）牡４ 高橋 悠里 ５５
（５）ビバロジータ （金沢）牝３ 加藤 翔馬 ５０
（６）アンタンスルフレ （愛知）セン７丸野 勝虎 ５５
（７）メイショウフンジン（栗東）牡７ 酒井 学 ５６
（８）マイネルシスネロス（金沢）牡８ 松戸 政也 ５５
（９）ピュアキアン （美浦）牡４ 吉田 豊 ５５
（１０）ウェザーコック （金沢）牡５ 栗原 大河 ５５
（１１）シンメデージー （高知）牡４ 吉原 寛人 ５５
（１２）カズタンジャー （栗東）牡４ 川田 将雅 ５６
※美浦、栗東はＪＲＡ所属。