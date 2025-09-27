カズタンジャー

◆第４５回白山大賞典・Ｊｐｎ３（９月３０日１７時５分発走、金沢競馬場・ダート２１００メートル）

　金沢競馬で唯一のダートグレード競走に出走する１２頭の枠順が９月２７日、決まった。

　前走のマーキュリーＣ・Ｊｐｎ３（盛岡）で重賞を初制覇したカズタンジャー（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父ドレフォン）は大外８枠１２番に決定した。引き続き川田将雅騎手とのコンビで挑む。マーキュリーＣで３着のディープリボーン（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父ホッコータルマエ）は１枠２番に決まった。

　地方馬では、名古屋グランプリで２着など交流重賞で実績十分のシンメデージー（牡４歳、高知・打越勇児厩舎、父コパノリッキー）は８枠１１番となった。

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手、斤量の順）。

　（１）ジャスパーロブスト（栗東）セン４丸山　元気　５５

　（２）ディープリボーン　（栗東）牡５　古川　吉洋　５５

　（３）メルテミア　　　　（金沢）牡７　青柳　正義　５５

　（４）サクラトップキッド（岩手）牡４　高橋　悠里　５５

　（５）ビバロジータ　　　（金沢）牝３　加藤　翔馬　５０

　（６）アンタンスルフレ　（愛知）セン７丸野　勝虎　５５

　（７）メイショウフンジン（栗東）牡７　酒井　学　　５６

　（８）マイネルシスネロス（金沢）牡８　松戸　政也　５５

　（９）ピュアキアン　　　（美浦）牡４　吉田　豊　　５５

（１０）ウェザーコック　　（金沢）牡５　栗原　大河　５５

（１１）シンメデージー　　（高知）牡４　吉原　寛人　５５

（１２）カズタンジャー　　（栗東）牡４　川田　将雅　５６

　※美浦、栗東はＪＲＡ所属。