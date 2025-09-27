849テスタロッサはフェラーリを最も情熱的に体感する人々に向けた新たな一章

フェラーリ849テスタロッサ｜プロダクトマーケティングマネージャーのマルコ・スペッソット氏（写真左）とフェラーリ・ジャパンのドナーと・ロマニエッロ社長（同右）

今月9日にミラノでワールドプレミアされた新型「849テスタロッサ」が、早くも日本で初披露された。

「赤いヘッド」を意味するテスタロッサという名前は、1955年に（フェラーリが本拠を置く）イタリア・マラネッロで、ある整備士が余った赤い塗料で特に高性能な工ンジンをマーキングしたことに端を発し、それ以来、フェラーリの最高のエンジンを象徴するものとなっている。

初代は直列4気筒、その後V型12気筒 や水平対向12気筒へと受け継がれ、「500TR」やル・マンで勝利した「250テスタロッサ」などのレーシングカー、さらには1984 年の「テスタロッサ」のように時代を代表するリヤエンジンモデルのデザインアイコンにも用いられている。

849は8気筒エンジンで1気筒あたり499ccの排気量を示す。新型849テスタロッサはフェラーリのレーシング・レガシーに根ざした象徴的な名前を継承しているのである。

日本初披露イベントでは、イタリアから来日したフェラーリでプロダクトマーケティングマネージャーのマルコ・スペッソット氏が登壇し、「849テスタロッサは、フェラーリを最も情熱的に体感する人々に向けた新たな一章であり、最高を追い求め、その驚異的な性能と独自の個性を存分に堪能できる真のドライバーのための一台である」と紹介。さらに、このモデルはフェラーリのレーシングスピリット、卓越したエンジニアリング、そして革新的なデザインを称える存在であることが強調された。

会場はテスタロッサの名にふさわしく、象徴的な赤を基調とした演出で彩られ、ダイナミックな世界観のなか、来場者は革新性と伝統を融合させたこの新型モデルが放つ比類なき魅力を体感した。

フェラーリ849テスタロッサ｜Ferrari 849 Testarossa

849テスタロッサのパワーユニットは、ミッドシップマウントされるV8ツインターボエンジンに、前後合わせて３基のモーターを組み合わせたプラグインハイブリッドシステム。ターボチャージャージャーが大型化された4.0リッターV型8気筒ツインターボは、SF90ストラダーレ用から50ps上乗せとなる830ps/842Nmを発生。フロント2基、リヤ1基合わせて220psを発するモーターと8速DCTを組み合わせ、システム総合で1050psを発揮し、4輪を駆動する。

0-100km/h加速は2.3秒以下、最高速は330km/h以上と発表。フェラーリのテストコース「フィオラノサーキット」のラップタイムは、SF90ストラダーレの1分19秒から、1分17秒500（スパイダーは1分18秒100）に短縮している。

SPECIFICATIONS

フェラーリ849テスタロッサ｜Ferrari 849 Testarossa

ボディサイズ：全長4718×全幅2304×全高1225mm

ホイールベース：2650mm

乗車定員：2人

荷室容量：74L

車両重量：1570kg（乾燥重量）

総排気量：3990cc

エンジン：V型8気筒ツインターボ

最高出力：611kW（830ps）/7500rpm

最大トルク：842Nm（85.9kgf-m）/6500rpm

モーター最高出力：162kW（220ps）※3基合計

システム最高出力：772kW（1050ps）

トランスミッション：8速DCT

駆動方式：4WD

バッテリー容量：7.45kWh

EVモード走行距離：25km

0-100km/h加速：2.3秒以下

0-200km/h加速：6.35秒

最高速度：330km/h以上