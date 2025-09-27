懐かしさのある2000年前後の名車

「モダンクラシック」という言葉は矛盾した表現かもしれない。そしてクルマに詳しくない人にとっては、単なる街の風景の一部に見えてしまうだろう。しかし、今回はあえてこの表現を使おうと思う。

かつて、クラシックという言葉はマニアの集会に向かう年配の男性のイメージを連想させ、自動車雑誌も読者を遠ざけてしまうことを懸念していた。



中古車価格がまだ高騰していない、比較的入手しやすい魅力あるクルマを紹介する。

しかし今日、電動化、環境規制、安全規制などの影響で、クルマの愛好家たちは最終的に「モダンクラシックカー」へと集まってきている。

モダンクラシックカーとは何か？

モダンクラシックカーがどのようなものか、年代に関する定義は曖昧にされている。

オンラインオークション・プラットフォーム『コレクティング・カーズ（Collecting Cars）』のエド・キャロウ氏は、モダンクラシックカーについて次のように語っている。



この記事では2000年以降のクルマをピックアップする。

「モダンクラシックカーとは本質的に、コレクターズカー市場における『民主化された』部分だと考えています。モダンクラシックの時代を明確に定義するのは容易ではありませんが、一般的には、1980年代、1990年代、そして2000年代初頭に生産されたクルマ、つまり近代的なデザインと構造を持つクルマのことを指します」

この記事では、2000年以降のクルマに絞り、中古車価格が高騰する前に手に入れたいモダンクラシックカーを紹介する。

（翻訳者注：各モデルの装備や価格については英国仕様に準じます。）

メルセデス・ベンツCLS（2003〜2010年）

価格：2500〜1万ポンド（約50〜200万円）

これもまた矛盾を含んだ表現だが、4ドア・クーペはいかがだろう。Eクラスをベースにした流麗なボディは当時他に類を見なかったが、CLSはメルセデスらしい威信と高級感を備えていた。



全車後輪駆動で、7速オートマティック・トランスミッションを搭載している。エアサスペンションはオプションで、標準装備にはハーフレザー、パワーシート、オートエアコン、アダプティブクルーズコントロール、パーキングセンサーなどがある。

現在、初代CLSは安価になっている。そして、購入時には注意すべき点もいくつかある。主な問題点は、初期型ガソリン車のバランサーシャフト（あるオーナーは初期型を避けるべきだと断言している）、トランスミッションの速度センサー、そしてディーゼル車における吸気ポートのシャットオフモーターである。

ポルシェ・ケイマン（2005〜2012年）

価格：7500〜3万ポンド（約150〜600万円）

987世代のケイマンは、多くのエンスージァストの憧れの的となっている。それも当然だろう。水平対向6気筒エンジンが合理的な位置に搭載された現代的なポルシェのクーペであり、同世代の911では到底できない自由なドライビングを楽しめるのだ。

精密な6速マニュアル・トランスミッションは、適度な重みのあるペダルと相まって、アナログな運転体験の喜びをもたらす。確かに、オートマティックのPDKは電光石火のシフトスピードで車両性能を最大限に引き出せるが、ステアリングホイール上の扱いにくい小さなシフトボタンに対処しなければならないというデメリットもある。



325psの3.4LのSモデルが最初に登場したが、すぐに245psの2.7Lのベースモデルも追加された。コストパフォーマンスの観点から、AUTOCAR英国編集部が推奨するのは前者だ。

コスパの話をしたが、ケイマンを低コストで維持できるということではない。2年ごとの点検で十分とする意見もあるが、専門家は毎年点検を受けることを推奨している。

ホンダ・インテグラ・タイプR（2001〜2006年）

価格：7500〜2万5000ポンド（約150〜500万円）

DC5は先代ほど運転の楽しさはないが、魅力的な外観はそれを補って余りある。K20A直列4気筒エンジンも素晴らしいく、8500rpmまで回り、スズメバチの羽音のような力強いサウンドを立てる。

2DINサイズのオーディオユニットのスペースがあるため、アップル・カープレイを導入して現代化することもできる。日常の運転を楽しくしてくれるだろう。



フォード・フィエスタST（2008〜2017年）

価格：4000〜1万ポンド（約80〜200万円）

フォードのスポーツモデルは、これまで何世代にもわたってクルマ好きを喜ばせてきた。そして今、6代目フィエスタは、この種のクルマの中で最もコストパフォーマンスに優れた1台と言えるだろう。

181psまたは200psを発生する、パワフルな1.6Lターボ4気筒エンジンを搭載し、軽快な走りを見せてくれる。ステアリングはほぼテレパシーレベルでダイレクトに反応し、シャシーのバランスは抜群で、6速マニュアルのシフトフィールも模範的だ。



留意すべき重要な点は、中古車市場には何らかの改造が施された数多く出回っており、そのクオリティはまちまちだということだ。シフトチェンジ時に異音や振動がないかどうか確認することも重要だ。これはシンクロリングの摩耗が原因で、デュアルマスフライホイールからシングルマスへの交換が引き金となる場合がある。

ジャガーXK（2005〜2014年）

価格：5000〜3万ポンド（約100〜600万円）

アルミモノコック、木目パネルとレザーを纏った英国製V8クーペだ。イアン・カラム設計による傑作で、ゴルフクラブの駐車場での役目を終え、今や手の届きやすい領域へ足を踏み入れつつある。

フェイスリフト前のモデルは先代XK8と同じ304psの4.2L V8を搭載していたが、フェイスリフト後は385psの5.0Lユニットにパワーアップした。両モデルにはスーパーチャージャー搭載のRバージョンが存在し、それぞれ420psと510psを発生。その轟音は圧巻だ。さらにXKR-Sは出力を550psまで引き上げた。



フェイスリフト後のモデルは、滑らかで回転域の広い新型エンジンが魅力的だ。何よりXKは日常使いにもかなり優秀だ。後部座席は確かに狭いが、前席なら高身長の人でも快適に座れる。総合的に見て、燃費もまずまずだ。

マツダMX-5（2005〜2015年）

価格：1500〜1万ポンド（約30〜200万円）

歴史的に見れば、このNC型のMX-5（日本名：ロードスター）は他の世代と比べて評価が低かった。初代や2代目ほどの魅力的な印象を与えることができず、むしろ少し洗練されすぎている感さえあった。しかし、世の中の評価は変わるもので、以前の世代よりも耐久性に優れるというメリットもあり、NC型は賢明な選択となりつつある。



英国では、エンジンは127psの1.8Lか、160psの2.0Lの2種類から選べる。後者は便利なことに、リミテッドスリップデフと6速マニュアルが装備されている。2.0Lは少し高価だが、選ぶ価値はあるだろう。

ステアリングは正確で反応が良く、シャシーは滑らか、乗り心地は快適、エンジンは頑丈、フロントデザインは笑顔を思わせる。心配する点もほとんどない。

ルノー・メガーヌRS（2004〜2009年）

価格：4000〜1万ポンド（約80〜200万円）

ルノーの高性能車部門はホットハッチのネーミング戦略を最後までうまく確立できなかったようだが、2代目メガーヌに関しては問題ない。特徴的なリアエンドを見れば一目でわかるからだ。



RSは発売当初、賛否両論の評価を受けたが、ルノーは160台限定生産のトロフィーでステアリングを改良した。トロフィーはプレミア価格がついているため、あまり推奨できない。選ぶべきはカップモデルだ。ほぼ同じ内容の改良が施されているにも関わらず生産台数制限がなく、結果的に現在では安価だからだ。

ポルシェ911（1997〜2006年）

価格：1万〜7万ポンド（約200〜1400万円）

5代目911は極めて重要なモデルだが、デビュー時には論争を巻き起こした。ポルシェがフラッグシップモデルの水平対向6気筒エンジンを空冷から水冷に変更したことに、今なお反感を抱く熱狂的ファンもいる。幸い、このことが価格を現実的な水準に保つ結果につながった。

発売当初、996型はクーペのみの設定で、3.4L水平対向6気筒エンジン（296ps）を搭載。トランスミッションは6速マニュアルか5速ティプトロニック・オートマティックを選択できた。



その後、「メッツガー」エンジンを搭載した高性能モデル3車種が登場した。最初に発売されたのは360psのGT3、次に414psのターボ、そして頂点に立つ462psのGT2である。

2002年のフェイスリフトで3.4Lエンジンは廃止され、可変バルブタイミング機構を備えた316psの3.6Lエンジンに置き換えられた。「目玉焼き型」ヘッドライトも変更され、より洗練された「涙目型」デザインとなった。

だが、高性能車には高性能車なりの問題もある。リアメインシール不良、シリンダーヘッド割れ、インターミディエイトシャフトベアリングの故障、シリンダーライナー割れなどの事例はよく耳にする。大半の車両はすでに修理されているが、購入時には慎重にチェックすることをおすすめする。

ロータス・エリーゼ（2001〜2011年）

価格：1万〜5万ポンド（約200〜1000万円）

そう、シリーズ2（S2）モデルだ。現在ではシリーズ1（S1）と同等の価格帯になってきており、一部の人の目には初代モデルほどスタイリッシュに映らないかもしれないが、1つ大きな改良点がある。エンジンだ。



初代エリーゼのファンは、ローバーKシリーズエンジンはヘッドガスケット交換なしでも長く使えると擁護するだろう。確かに、十分に活気のあるエンジンだが、よく知られている冷却系の問題のため、S1は日常使いのクルマとしては魅力が薄れる。とはいえ、KシリーズはS2でも数年間採用されており、トヨタの素晴らしい1.8L ZZ-GEエンジンに完全に置き換えられたのは2004年に入ってからだ。そのため、できるなら後期のモデルを狙うのがいいだろう。

ランドローバー・ディスカバリー（2004〜2009年）

価格：2000〜1万2000ポンド（約40〜240万円）

ディスカバリー3をモダンクラシックと呼ぶのは少々違和感があるが、実際にはそうだ。バンガローを丸ごと収容できるほどのスペースを持ち、どんな道でも走破できる力強さと、20年経った今でも新鮮に見えるデザインが特徴だ。

ほぼすべての仕様でフォード製V6ディーゼルを搭載していたが、マニュアルのV8ガソリンを所有する人もいる。給油の頻度は尋常ではないが、実に愉快な乗り物だ。



BMW Z4 Mクーペ（2006〜2008年）

価格：1万5000〜3万5000ポンド（約300〜700万円）

信じられないことに、クリス・バングル設計による直列6気筒エンジン搭載の後輪駆動クーペが、新型フィアット・パンダとほぼ同額で手に入るのだ。

初代Z4のロードスターは5年間生産されたが、この固定ルーフの高性能バージョンはわずか4581台しか生産されなかった。



搭載されているS54エンジンはほぼ故障知らずだが、バルブクリアランスはこまめな点検が必要で、それなりの費用がかかるだろう。

TVRタスカン（1999〜2006年）

価格：1万5000〜6万ポンド（約300〜1200万円）

TVRはハードトップのタスカンを、驚くほど広いトランクを備えた同社史上最も実用的なモデルと謳っていた。確かにその通りだった――故障さえしなければ。直列6気筒（通称スピードシックス）エンジンはアル・メリング（女性向けファッションブランドを経営し、F1エンジンの設計にも携わった人物）が設計したもので、TVRが生産した。

無改造のオリジナルコンディションの個体を見つけるのは難しい。大半は手が加えられており、エンジンとトランスミッションもオーバーホールまたはリビルトされている可能性が高い。さらにブレーキ、サスペンション、その他の部品も強化されているだろう。



しかし、重要なのは整備の履歴と、誰が何を行ったかだけだ。部品はまだまだ入手可能で、修理もできる。

アストン マーティン・ヴァンテージ（2005〜2018年）

価格：2万〜4万ポンド（約400〜800万円）

ヴァンテージは常に力強くワイルドなキャラクターだったが、このモデルも伝統を継承しつつ、より美しくコンパクトでスリムなボディにその荒々しさを包み込んでいる。高回転型のV8エンジンは、当初は4.3Lだったが、2008年に4.7Lにアップグレードされた。

注目すべき仕様はいくつかあるが、最も魅力が高いのはプロドライブによるチューニングモデルだ。エンジンは概ね堅牢だが、定期的なメンテナンスが欠かせない。



ヴォクスホール・アストラGTC（2011〜2018年）

価格：1000〜1万8000ポンド（約20〜360万円）

このハッチバック由来のクーペが地味なブランド名で販売されていなければ、誰もがそのスタイリッシュなデザインに魅了されていただろう。

逆に言えば、280psの高性能バージョンが6000ポンド（約120万円）程度で手に入るということだ。GTCは驚くほど洗練されたシャシー、優れたグリップと安定性、そしてピュアなステアリングフィールを備えている。特に深刻な問題点はないため、整備履歴がしっかりしているクリーンな個体を探せばいいだろう。



シトロエンC6（2005〜2012年）

価格：3000〜1万ポンド（約60〜200万円）

旧来のシトロエンらしさとスタイリッシュな内装、現代的なパワートレインが融合した、BMW 7シリーズとは一線を画す斬新な1台だ。

英国では7年間販売されたにもかかわらず、C6の登録台数は1000台に満たなかった。しかし、購入を決断した人たちは、自動調整式ハイドロニューマチックサスペンションによる極上の乗り心地を享受できた。



ジャガー製のV6 HDiエンジン搭載モデルがおすすめだ。幸か不幸か、V6ガソリンや4気筒ディーゼルモデルはほとんど見つからない。

レンジローバー（2001〜2012年）

価格：2000〜1万ポンド（約40〜200万円）

レンジローバーのL322世代は価格が手頃で、街乗りでも、家族の足としても、あるいは農作業用としても活躍する。

新車時は高価だったが、その価格に見合うだけの性能は確かに備えていた。発売当初から285psのBMW製4.4L V8ガソリンと176psの3.0Lディーゼルを搭載。2009年にはスーパーチャージャー付き5.0L V8が追加され、0-97km/h加速6.0秒という性能を実現した。燃費は二の次である。



今日でもL322の魅力は衰えていない。メルセデス・ベンツSクラス並みの乗り心地、抜群の運転視界、卓越したオフロード性能は健在だ。さらにメーカーが物理的な操作スイッチを減らす傾向にある中、高級感あふれるインテリアの魅力は年々増している。

アルピーヌA110（2017〜現在）

価格：3万5000〜6万ポンド（約700〜1200万円）

まだ新車で購入できるクルマだが、意外にもここで紹介することになった。しかし、A110は紛れもなく、将来クラシックカーとして地位を確立できるだけの素質を備えている。

AUTOCAR英国編集部は全バリエーションを高く評価しており、ライバル車との比較テストでも予想以上の好成績を収めた。こうした評価に加え、日常的な実用性、概ね良好な信頼性、少ない生産台数などが相まって中古車価格は堅調だ。とはいえ、手が届かないほど高価というわけではない。



オーナーからの故障報告はまだ多くないが、年式を考えればそれも当然のことだろう。

ただし、アルピーヌの販売店ネットワークは広くないこと、タッチスクリーン式インフォテインメント・システムが扱いづらいことは留意すべき弱点だ。

ジャガーXタイプ・エステート（2004〜2009年）

価格：1000〜5000ポンド（約20〜100万円）

Xタイプはジャガー所有への安価な入り口であり、230psの四輪駆動ステーションワゴンを所有したい人とっても非常に手頃で魅力的な選択肢だ。

確かに、CD132プラットフォームはフォード・モンデオで初採用されたものだが、ジャガーでは徹底的に再設計されている。不具合は少なく、フォードの部品を多く使用しているため部品供給も概ね良好だ。



エンジンラインナップも充実しており、実用的な4気筒ユニットもあるが、フォードの3.0LデュラテックV6を推奨したい。四輪駆動モデルではパッケージング上の制約からトランスファーケースのオイル容量が小さいため、オイルレベルを定期的に確認する必要がある。