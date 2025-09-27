青木さやか、高1の娘への“手作り”弁当を披露「愛情が溢れていますね」「どれも美味しそうだなぁ」
タレントの青木さやか（52）が26日、自身のインスタグラムを更新。高校1年生の長女（15）のための手作り弁当を披露した。
【写真】「愛情が溢れていますね」「どれも美味しそう」青木さやかが高1娘に作った弁当
段々と秋めいてきたこの頃。この日も「気持ちのよい朝」で、午前6時から料理作りがはかどったという。
作ったのは「たけのことゴボウの炊き込みご飯」「娘のお弁当のハンバーグ」「きゅうり茄子茗荷の浅漬け」「わたしのお昼のおにぎり」で、それぞれの料理の写真をアップした。
なお、娘の弁当のハンバーグはふるさと納税を活用して手に入れた冷凍のものだと説明。弁当箱には、ハンバーグと野菜の付け合せ、ごはんには作りたてと思われる炊き込みご飯が詰め込まれている。
充実した朝のひとときを過ごした青木に、ファンからは「チャチャっと手際が良さそうな青木さん どれも美味しそうだなぁ」「お弁当箱素敵 包みも」「お料理からも文章からも、いつも娘さんへの愛情が溢れていますね」「丁寧な暮らし」「季節の変わり目、お忙しいと思いますが、応援してます」など、さまざまなコメントが寄せられている。
