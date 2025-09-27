ＭＢＳは２７日、大阪市内で１０月期の番組改編発表を行い、６月２１日から放送休止していた元ＴＯＫＩＯの国分太一がレギュラー出演していた「ＴＯＫＩＯテラス」を今月をもって完全に終了すると発表した。

国分はコンプライアンス違反を理由に無期限で活動休止することを６月２０日に発表。以後、同局によると事務所側に複数回にわたって説明を求めてきたが、現在までに詳細な説明を得ることはできなかったという。

八木航平総合編成部長は「６月に休止してすでに３カ月がたっている」と現状のまま残しておくことはできないとし、同局として「終了すべきタイミング」と判断したと述べた。ＳＴＡＲＴ社、株式会社ＴＯＫＩＯの担当者が一度来社して説明があり、それ以外にも文書や電話などで詳細な説明を求めてきたが納得できる説明は得られなかったという。休止から３カ月を経ていることについて田淵伸一総合編成局長は「決して特別な判断をしたわけではない。優遇措置は講じていない」と通常の判断であると述べた。

ＳＴＡＲＴＯ社、株式会社ＴＯＫＩＯには終了を伝え、了承を得ているという。

「ＴＯＫＩＯテラス」は２０２１年からスタートし、「スタートアップ企業の未来を照らす」「経済ドキュメンタリー番組」として人気を得ていた。

ＭＢＳはまた、２０１７年から続いていた「所さんお届けモノです」も９月をもって終了すると発表した。