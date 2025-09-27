国連の安全保障理事会は、イランへの制裁復活を半年間延期する決議案を否決しました。日本時間あすにも制裁が復活する見通しです。

記者

「制裁復活の期限があすに迫る中、イランの核合意をめぐる安保理がまもなく始まります」

安保理は26日、イランへの制裁の復活を半年間延期し、その間に外交による解決を目指す決議案を採決しました。

提案した中国やロシアなど4か国が賛成した一方、イギリスやアメリカなど9か国が反対したため決議案は否決されました。

イギリスなどは先月、「イランが核合意に違反している」として制裁を復活させる「スナップバック」の手続きを開始していて、決議案が否決されたことを受け、日本時間のあす朝にも制裁は復活する見通しです。

イラン アラグチ外相

「安保理議長に対し、きょうの決定は違法だと宣言するよう求めます。終了した制裁を復活させようとするあらゆる試みは、拒否されなければなりません」

イランのアラグチ外相は、アメリカなどの狙いは決議案を否決し、外交を再開させないことだったと批判しました。

また、制裁が復活した場合、IAEA＝国際原子力機関との協力を停止すると警告しています。