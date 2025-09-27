ÌðÂô±ÊµÈ¤¬¹ðÇò¡¢¥¥ã¥í¥ë²ò»¶¸å¤Ë£²ÅÙ¤È¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿ÍýÍ³¡¢º£Ç¯¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯
¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼ÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌðÂô±ÊµÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£75Ç¯¤Ë¥¥ã¥í¥ë²ò»¶¸å¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò1ÅÙ¤âÁÈ¤â¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¡¢¥¥ã¥í¥ë¤ò²ò»¶¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤â¤¦2ÅÙ¤È¥Ð¥ó¥É¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ê¤¼¡©¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦½½Ê¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÇ®¤ÈÇ®¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤ÈÀÄ½Õ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡£¤â¤¦½½Ê¬Ì£¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Öº£ÅÙ¤ÏÀäÂÐ¡¢¤â¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥½¥í¤Ç¤È¤³¤È¤ó¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¢¤ÎÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢²ò»¶·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Î2¡¢3½µ´Ö¡©¡¡¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÌðÂô¤Ïº£Ç¯¤¬¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¡£º£·î24Æü¤Ë¤Ï6Ç¯¤Ö¤êÄÌ»»35ËçÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI believe¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¶Ê¤¬Ê£¿ôÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î07Ç¯9·î20Æü°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¡£¿Ê¹Ô¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÅìÅç°áÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥²¥¹¥È¤Ï¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡£