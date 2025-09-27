【アリ姉とキリギリス妹】ムリがたたった？本人の意志とは裏腹に体がダウン＜第18話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるだろう。 でも最初から祖父母に頼るのか、最終手段としてお願いするのか、見え方は変わってきます。
第18話 姉の気持ち：倒れた母
【編集部コメント】
なんと実母さんが倒れてしまったのです。それは心配ですよね……。病気も見つかり、精密検査の必要が出てきてしまいました。命に別状はないにしても、家族としては「無理がたたったのでは」と心が休まらないでしょう。それなのに「まだ現役で頑張る」と言う実母さん。いったい何を「頑張る」のでしょうか。思わず顔を見合わせる実父さんとアンナさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第18話 姉の気持ち：倒れた母
【編集部コメント】
なんと実母さんが倒れてしまったのです。それは心配ですよね……。病気も見つかり、精密検査の必要が出てきてしまいました。命に別状はないにしても、家族としては「無理がたたったのでは」と心が休まらないでしょう。それなのに「まだ現役で頑張る」と言う実母さん。いったい何を「頑張る」のでしょうか。思わず顔を見合わせる実父さんとアンナさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙