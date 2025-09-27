¡Ö¶É¤Î³Àº¬Ä¶¤¨¡Ä¡×¥¹¥±¥Ð¥ó·º»öÀª¤¾¤í¤¤¡ªÀÆÆ£Í³µ®¡¢ÆîÌîÍÛ»Ò¡¢Àõ¹áÍ£àÌ´¤Î3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ®¤¹¤®¤ë! ¡×¡ÖÀäÂÐ¸«¤Þ¤¹!¡×¤ÎÀ¼
3¿Í¤¬²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇºÆ½¸·ë
¡¡²Î¼ê¤ÎÀõ¹áÍ£¡ÊµÜºê»Ô½Ð¿È¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NHKÁí¹ç¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖSONGS¡×¤Ç¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö3¿Í¤¬Ì´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Àõ¹á¤Ï¡Ö40¼þÇ¯Æ±Áë²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¡ÖÀÆÆ£Í³µ®¤µ¤ó¡¢ÆîÌîÍÛ»Ò¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤¿SONGS¡¡°Õ³°¤ÈºÇ¶á¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¡¡SONGS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤È±éÁÕ¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿¡¡¤¹¤Ã¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖMC¤ÎÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤â¡Ø¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¤¬Â·¤Ã¤¿¡Á¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¶É¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ä¥¹¥´¥¤¤³¤È¤Ç¤¹!!¡×¤È´¶·ã¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ï1985Ç¯¤Ë½éÂå¡¦ÀÆÆ£Í³µ®¡¢85¡Á86Ç¯¤ËÆîÌîÍÛ»Ò¡¢86¡Á87Ç¯¤ËÀõ¹áÍ£¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â85Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¡ÖSONGS ¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯Æ±Áë²ñ¡×¡Ê10·î2ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡¡SNS¤ä¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖNHK¤µ¤ó¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡Á¡×¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»öºÇ¹â!!¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ®¤¹¤®¤ë! ÀäÂÐ¸«¤Þ¤¹¡Á!!¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë²è¤ÇºÆ¤Ó¤ª»°ÊýÂ·¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¥á¥Á¥ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¼¡×¡Ö´ñÀ×¤Î3¿Í¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¡×¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£