¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬27Æü¡¢Ã±ÆÈ¤Î¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¡õ½é¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î63»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡4ÇÔ¡¢29¥»¡¼¥Ö¡¢10¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨1¡¦89¡£¼é¸î¿À¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤ÎÉÔ¿¶¤â¤¢¤Ã¤Æ6·îÃæ½Ü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢À¾ÉðÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¤È¥È¥Ã¥×¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Ç¤â¡¢9²ó¤ò3¿Í¤Ç¤Ô¤·¤ã¤ê¤ÈÍÞ¤¨¤Æ1ÅÀº¹¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Êµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤±¤Éµ¤»ý¤Á¤Ï¡ËÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡27Æü¤ÏÊ¿ÎÉ¤¬¤¤¤ëÀ¾Éð¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£¥Á¡¼¥à¤âÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö1¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥»¡¼¥Ö¿ôÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤ì¤Ð¡¢Æ±»þ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤â·è¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿ù»³¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤¨¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£»Å»ö¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£27¸ÄÌÜ¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È´î¤Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£