＜中間速報＞”8年ぶりV”へ25歳ルーキーが2打リード 大久保柚季ら2位、吉田弓美子ら5位追走
＜中国新聞ちゅーピーレディース 最終日◇27日◇芸南カントリークラブ（広島県）◇6555ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーは最終ラウンドが進行中。25歳ルーキーの平塚新夢（ひらつか・あむ）が前半で2つ伸ばし、トータル10アンダー・単独首位でラスト9ホールに入った。
【写真】印象ガラリ 平塚新夢の私服姿
平塚は2017年5月の同ツアー「静ヒルズレディース 森ビルカップ」で史上5人目のアマチュア優勝を達成しており、8年ぶりの通算2勝目、プロとしての初タイトルがかかる。トータル8アンダー・2位タイにルーキーの大久保柚季と前田羚菜、村田歩香。トータル7アンダー・5位タイには六車日那乃、中地萌、吉田弓美子が並んでいる。初優勝からの2週連続Vを目指す吉澤柚月は1つ落とし、トータル5アンダー・14位タイに後退。明治安田ステップ・ランキング（賞金ランキング）1位の浜崎未来はトータルイーブンパー・44位タイで終盤をプレーしている。今大会の賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
中国新聞ちゅーピーレディース リーダーボード
