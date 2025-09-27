ÌðÂô±ÊµÈ¤¬·ãÇò¡¢¥¥ã¥í¥ë²ò»¶¤ÎÅ¿Ëö¡Ö¤½¤ê¤ã²ò»¶¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£
¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼ÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌðÂô±ÊµÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÌðÂô¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¥ã¥í¥ë¡×²ò»¶¤ÎÅ¿Ëö¡Ê¤Æ¤ó¤Þ¤Ä¡Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥í¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬23¡ÊºÐ¡Ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼ÂçÁÒ¡¢Æâ³¤Íø¾¡¡¢¥æ¥¦²¬ºê¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¡£4¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£23¤À24¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¬¥¤Ç¤¹¤è¡¢¥¬¥¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¥¬¥¤È¾®ÁÎ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ï³Ê¹¥¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ë¡¢¤ï¤á¤¯¡¢¼«Ê¬¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¡¦¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¤È¤«¡Ø¥Ø¥¤¡¦¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤È¤«¡¢³Ê¹¥¤¤¤¤¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£2Ç¯È¾¡¢3Ç¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ê¤ã²ò»¶¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥¬¥¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ±¦¤Àº¸¤À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤Î2Ç¯È¾¤Î½Ð¤·¤¿¡¢»Ä¤·¤¿ºîÉÊ¡¢¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¶«¤Ó¤¬¤¢¤ë¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ò»¶¡¢2Ç¯È¾¡£ËÍ¡©¡¡ËÍ¤Ï¤â¤¦¤¢¤ï¤¯¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡£¤ä¤Ã¤È¥¥ã¥í¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¯¤È¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼¤á¤ë¡©¡¡¤ªÁ°¤é¥Ð¥«¤¸¤ã¤Í¡¼¤Î¡©¡¡¤³¤ì¤«¤é¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¯¤éÀâÆÀ¤·¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤¤¤ä±Ê¤Á¤ã¤ó¡¢²¶¤¿¤Á¼¤á¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÍ¡¢¤½¤Î»þ¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¡£¥Ô¥ó¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤«¤é2¡¢3½µ´ÖÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£·ë¶É¡¢¥¥ã¥í¥ë¤Ï72Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢75Ç¯¤Ë¤Ï²ò»¶¤·¤¿¡£
ÌðÂô¤Ïº£Ç¯¤¬¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¡£º£·î24Æü¤Ë¤Ï6Ç¯¤Ö¤êÄÌ»»35ËçÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI believe¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¶Ê¤¬Ê£¿ôÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î07Ç¯9·î20Æü°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¡£¿Ê¹Ô¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÅìÅç°áÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥²¥¹¥È¤Ï¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡£