Cocomi、ミ二丈私服で美脚スラリ 京都満喫ショットに「憧れ」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/09/27】フルート奏者のCocomiが27日、自身のInstagramを更新。京都を訪れた際のプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】Cocomi、美脚スラリのミニワンピ姿
Cocomiは「京都でのプチ動画たち。」とつづり、ショートパンツやミニワンピースを着用した自身の姿を公開。スラリとした美しい脚を披露し、京都の街並みを満喫している様子がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「憧れ」「スタイル良すぎ」「美脚に目がいく」「可愛すぎる」「プライベート感に癒される」「一緒に旅行したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Cocomi、ミニ丈私服姿で京都満喫
