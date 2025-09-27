超特急タカシ「親にトイレットペーパーを買いに行かせてる」メンバー暴露 メンバー母親同士の交流明かす
【モデルプレス＝2025/09/27】超特急のリョウガ（船津稜雅）とタカシ（松尾太陽）が26日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。タカシが、親から聞いたメンバーのエピソードを語った。
【写真】超特急「親にトイレットペーパーを買いに行かせてる」メンバー
タカシは、9月23日に29歳の誕生日を迎えたばかり。「おめでとう！」とリョウガからお祝いの言葉が送られると、「無事に迎えれました」と穏やかに話した。20代最後の年となるこの1年は「とにかく30歳目前っていうのもあるんで、健康に」と抱負を口に。また、2026年に迎える30歳の誕生日についても言及した。
タカシよりひと足早く、2024年10月に30代を迎えたリョウガが年齢を非公表にしたと話していることを受け、「僕も30歳になったら年齢を非公開にして…あと、身長も非公開にしようかなって」と告白。年齢だけでなく身長も非公開にする理由は「もう1つ増やした方がいいかな」と笑いながら説明した。
また、タカシがグループの親同士の交流について語る場面も。この日「この前、親から聞いた話なんですけど」と口を開き、「リョウガは『トイレットペーパー買ってきて』って、親にトイレットペーパーを買いに行かせてる」と暴露。「親というソーシャルネットワークサービス、意外と侮れないです」と吐露した。
一方で、タカシの突然の暴露に「は？」と驚いた様子のリョウガ。「てか、そんなんで言ったら、タカシのお母さん。この前、裏の挨拶で会ったんだけど、すごかったよ」とタカシの母との交流を回顧した。タカシの母は「大阪の方」だそうで、リョウガがノリよく挨拶をしたところ、タカシの母に「『やだ、もうっ！』みたいな感じで僕の背中を『パーンッ！』」と思い切り叩かれたという。「『痛っ！慰謝料や！』みたいなやり取りした」と仲の良いエピソードを話しつつ「次はもうやり返す」と宣言すると、タカシは「せやって母さん。ちょっと心積りしといて」と母に呼びかけていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急「親にトイレットペーパーを買いに行かせてる」メンバー
◆タカシ、30歳の誕生日には年齢＆身長非公開に？
タカシは、9月23日に29歳の誕生日を迎えたばかり。「おめでとう！」とリョウガからお祝いの言葉が送られると、「無事に迎えれました」と穏やかに話した。20代最後の年となるこの1年は「とにかく30歳目前っていうのもあるんで、健康に」と抱負を口に。また、2026年に迎える30歳の誕生日についても言及した。
◆タカシ、親同士の交流は「侮れない」
また、タカシがグループの親同士の交流について語る場面も。この日「この前、親から聞いた話なんですけど」と口を開き、「リョウガは『トイレットペーパー買ってきて』って、親にトイレットペーパーを買いに行かせてる」と暴露。「親というソーシャルネットワークサービス、意外と侮れないです」と吐露した。
一方で、タカシの突然の暴露に「は？」と驚いた様子のリョウガ。「てか、そんなんで言ったら、タカシのお母さん。この前、裏の挨拶で会ったんだけど、すごかったよ」とタカシの母との交流を回顧した。タカシの母は「大阪の方」だそうで、リョウガがノリよく挨拶をしたところ、タカシの母に「『やだ、もうっ！』みたいな感じで僕の背中を『パーンッ！』」と思い切り叩かれたという。「『痛っ！慰謝料や！』みたいなやり取りした」と仲の良いエピソードを話しつつ「次はもうやり返す」と宣言すると、タカシは「せやって母さん。ちょっと心積りしといて」と母に呼びかけていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】