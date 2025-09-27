【Me Today】マヌカハニー＆フローラルハニーで秋冬を元気に過ごしたい♡

夏の終わり頃からコロナの感染者が増えていますね。「気をつけないと…」と思っているうちに、インフルエンザの流行時期に突入しそう。



マスクや手洗いで防御しても、やっぱり1番大切なのは自分の免疫力を上げること。



そのためには、睡眠も大切。



近頃は、不眠で悩んでいる人が多くいます。そんな人には、ハチミツがオススメ！



ハチミツは効率よくエネルギーに変わるので、寝る前にひとさじ食べると、睡眠中の代謝のガソリンとなり、低血糖をやわらげて安定した眠りをサポートしてくれます。





マヌカハニーとフローラルハニー、そこにスーパーフードが加わった【Me Today】のスーパーハニーシリーズ。この時期は手放せないアイテムという人も多いです。せっかく食べるなら良質なモノをぜひ♡

【Me Today】カモミール＆レモンキット

【商品説明】

（数量限定）

スーパーハニーシリーズに、手軽なミニサイズが登場！

お試しやプレゼント、オフィス用ストックとしてもおすすめの50gと、気になった時にいつでもどこでも手軽に食べられるプチ（1回分×2包)の2サイズ。

季節の変わり目やゆらぎやすい時期におすすめの「ゼスティーレモン」と、ふわっと安らぐリラックスタイムにおすすめの「ドリーミーカモミール」の２フレーバーが1つのキットに。オリジナルポーチ入りで、手軽にはちみつを持ち運んで！

《ゼスティーレモン スーパーハニー 50g》

通勤前や大事な予定の前に。お守りのようなこの一杯。

お試しやプレゼント、オフィス用ストックとしてもおすすめの50gミニサイズ。

ニュージーランド産のマヌカハニー60％*1に、マルチフローラルハニー*1を加え、さらにスーパーフード*2を合わせた新しいブレンドはちみつ「スーパーハニー」。

レモン*3とプロポリス*4をはちみつ*1に加えた、エネルギッシュで爽やかな1日のはじまりにおすすめのブレンド。

プロポリスはギリシャ語で都市（巣）を守るという意味を持った造語で、蜂の巣内の環境を快適に保って巣を守る、天然の防御壁と呼ばれています。

大事な予定の前のお守りとして「エキナセア4000」と一緒に飲んでいただくのもおすすめです。

プロポリスのクセが少なく、爽やかなレモンの風味で毎日飲みやすいお味です。

《ドリーミーカモミール スーパーハニー プチ》

ピンと張りつめためまぐるしい一日の終わりに。ベッドに入る前にこの一杯。

持ち運びにも便利なスナップパック2包入り。小腹がすいた時、気になる時に、いつでもどこでも「プチッ」とプチはちみつ習慣！

ニュージーランド産のマヌカハニー60％*1に、マルチフローラルハニー*1を加え、さらにスーパーフード*2を合わせた新しいブレンドはちみつ「スーパーハニー」。

なんだか気持ちが落ち着かない、そんな時のお供に。カモミール*5とアクセントのバニラ*6を加えたはちみつ*1で、ふんわりまどろむリラックスタイムに。

眠りに着目したサプリメント「レストフルデイズ」と一緒に、夜のリラックスタイムを過ごすのもおすすめです。

*1 はちみつ（マルチフローラルマヌカハニー）

*2 スーパーフードとは、消費者庁などの公的機関が認定する機能性を表示できる「保健機能食品」ではありません。「栄養バランスが取れている」「一般的な食品より栄養価が高い」とされている食品の通称です。

*3 レモン果皮末、レモンエキス

*4 プロポリスエキス

*5 カモミール粉末

*6 香料