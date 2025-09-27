◆米大リーグ マリナーズ―ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点をリードした５回１死走者なしの３打席目は中飛に倒れた。

初回先頭の１打席目は、先発右腕・カービーの前に空振り三振を喫した大谷。１点を追う３回にはＥ・ヘルナンデスが１０号２ランを放って逆転すると、大谷が１死走者なしで２打席目に立ち、四球を選んで３０試合連続出塁となった。さらに１０試合ぶりの盗塁となる二盗も成功。今季２０個目の盗塁となったが、得点にはつながらなかった。２年連続で５０本塁打＆２０盗塁の「５０―２０」を達成。「５０―２０」は１９５５年メイズ、９６年アンダーソン、９８年グリフィー、２００７年ロドリゲスしか達成しておらず、２度目達成は史上初となった。

前日２５日（同２６日）には、敵地・ダイヤモンドバックス戦で８―０と快勝し、４年連続となる地区優勝を決めたドジャース。大谷は４点リードの４回に中堅右へ４試合ぶりの本塁打で昨季樹立した自己最多に並ぶ５４号２ランを放って試合を決めた。試合後にはシャンパンファイトでナインと美酒に酔いしれ「本当にみんなここを目指して頑張ってきたので、最後しっかり決められてよかった」と笑顔がはじけていた。

３０日（同１０月１日）からはワイルドカードシリーズが開幕し、ポストシーズンの戦いがスタートするが、本塁打王争いも佳境だ。３試合を残してシュワバーが５６本、大谷が５４本。３年連続キングへは最低でも３戦２発が必要という厳しい状況だが「少しずつよくはなってきているのかなと思っているので、あともう少しいい流れに乗れるのかなと思っている」と状態は上向きと捉えており、自己最多を更新する５５号への期待も高まっている。

この日は優勝決定翌日で、ポストシーズン開幕も４日後に迫っていることからベッツ、フリーマンら一部の主力はスタメンを外れたが、大谷は変わらずスタメン入り。試合前もキャッチボールをして自身初となるポストシーズンでの登板へ備えていた。