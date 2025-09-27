ヤクルトは２７日、川端慎吾内野手が引退することを発表した。同日、都内の球団事務所で引退会見を行う。

市和歌山商（現・市和歌山）から２００５年高校生ドラフト３巡目でヤクルトに入団。巧みなバットコントロールを生かし、１５年にはチームメートの山田とデッドヒートを繰り広げ、首位打者と最多安打のタイトルを獲得。リーグ優勝に大きく貢献した。

１７年８月に椎間板ヘルニアの手術を行い、２０年１月にも腰の手術を行った。「手術を２回して、あのへんで終わっていてもおかしくなかったので、そこからよく粘ったなと思う」。以降はスタメンでの出場機会は減少していったものの、晩年は代打職人として返り咲いた。２１年には代打で日本記録にあと１本に迫る３０安打を放ち、日本シリーズ第６戦では決勝打を放つなど日本一に貢献した。

かつての首位打者も近年は「２回も手術して、次はない。次に腰をやってしまうリスクも考えなきゃいけない」と代打起用を受け入れた。セットアッパーとの勝負を見据え、甘い球を一発で仕留めるために理想のフォームを追い求めた。足の上げ幅を小さくし、トップの位置から一直線にバットを出す確実性を求めた。無駄を省いたフォームを武器に、代打では通算４０１度の起用で３５９打数９４安打の打率２割６分２厘をマーク。代打で９４安打は球団最多だ。

「後悔のない打席を」送るために、最善の準備を怠らず努力を重ねてきた“代打の神様”が静かにバットを置く。

◆川端慎吾（かわばた・しんご）１９８７年１０月１６日、大阪・貝塚市生まれ。３７歳。市和歌山商（現・市和歌山）から２００５年高校生ドラフト３巡目でヤクルト入団。１５年には首位打者と最多安打のタイトルを獲得。同年のプレミア１２日本代表として銅メダル獲得に貢献した。通算１３２６試合に出場し打率２割９分３厘、４０本塁打、４０９打点。１８５センチ、８６キロ。右投左打。