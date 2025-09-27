中尾明慶、納車を報告「ついにあの高級車を購入」 新たな“愛車”をお披露目「すごすぎ」「めちゃカッコいい」「でっかい車が似合いますね！」
俳優・仲里依紗（35）の妻で俳優の中尾明慶（37）が26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【息子大喜び】ついにあの高級車を購入しました…」と題し、納車を報告するとともに新たな愛車をお披露目した。
【動画】「めちゃカッコいい」「でっかい車が似合いますね！」“オールブラック”の新車を公開した中尾明慶 ※5分頃〜
今月19日の動画で、4年ほど乗った愛車の『ディフェンダー アーバナイト』を手放すことを伝えていた中尾。この日の動画では「俺さ、車買っちゃった」と満面の笑みで話し、「人生で一番ドキドキする瞬間」だという納車の様子を紹介した。
中尾が新たに購入したのは、高級車として知られるレクサスの『LEXUS GX550“OVERTRIL＋”』。これまでさまざまな車に乗ってきた中尾だが、レクサスは初めてだという。
自身の実車と“初対面”した中尾は、「いや、良いね」「かっこいいわ」と大興奮。外装・内装は黒にこだわり、オールブラックのクールなデザインに仕上げたそうだ。
なお、納車式には小6の長男（11／※SNS上の愛称はトカゲくん）も同席。運転席に座って「すご〜い！」と喜ぶわが子の姿に、中尾も「お父さんがんばった甲斐があります」とうれしそうに語っていた。
コメント欄には「うわーー!!」「めちゃカッコいい」「こだわりが詰まっためちゃくちゃかっこいい車」「でっかい車が似合いますね！」「すごすぎ」「中尾くんのテンション高い姿を見るとこちらまで嬉しくなります」「トカゲ君も嬉しそう」「納車おめでとうございます」など、さまざまな声が寄せられている。
