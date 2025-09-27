災害時にペットとの「同伴避難」へ 全国の自治体で模索する動き広がる
災害で被災した場合ペットとの避難をどうするのか？各地で模索する動きが広がっています。
◇
横浜市鶴見区。先週、行われていたのは避難所の運営側と周辺に住むペットと、その飼い主の交流会です。
避難所の拠点運営委員長 八木幹雄さん
「ペット防災で一番大切なことは、飼い主さんと受け入れ側が理解し合って準備をしていかないと、これは成立しないのかなと思っています」
交流会の参加者
「ペットを通じて地域のつながりができると安心だなと思います」
災害時、安心して避難するため、事前に地域のつながりを深めました。
地震や大雨。毎年のように各地で災害が相次ぐ中、ペットと共に逃げられないことを理由に避難しない人も多くいます。
そこで避難所などでペットと一緒に過ごす「同伴避難」が注目されています。
区はペットとの「同伴避難」を進めようと、区内全ての避難所にペットの飼育スペースを確保するためのキットを配布。キットには、飼い主自らが簡単に飼育スペースを組み立てられるように、シートやテープなどが入っています。
飼育スペースを設けることで、避難してきた一般の人とペットとの住み分けが明確になるほか、避難所の生活環境を改善しスムーズな避難につなげる狙いがあるといいます。
横浜市鶴見福祉保健センター 内田憲志さん
「地域の方の声をうけて導入した事がきっかけになります」
「キットを使うことで、ペットを連れて訓練をすることでペットの飼い主同士のつながりが日常からできるというのも1つ期待している」