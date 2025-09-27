なにわ男子が“完全個人戦”でダンスバトル！高難度に悲鳴「本編超えてくるのやめてくれません？」

なにわ男子が自分たちの知力・体力・個々の能力を結集し、“逆転”をテーマに毎週さまざまな企画に全力でチャレンジする『なにわ男子の逆転男子』。

本日9月27日（土）の放送終了直後から、TELASA（テラサ）にてオリジナルコンテンツ「2ミニッツダンスバトル」の配信がスタートする。

地上波放送では、ダンスリレーバトルなど、ダンス企画が盛り上がりを見せているなか、ついにTELASA配信限定のダンス特別企画が誕生。

それが、なにわ男子のメンバーが2分間で激ムズダンスをどれだけ覚えられるかを1vs1の形式で競う「2ミニッツダンスバトル」だ。普段はチーム戦で戦っている彼らが、“完全個人戦”でダンスのスキルを競い合う。

今回戦いに挑むのは、西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、大橋和也の4人。彼らが2分間の制限時間内にお題のダンスをどれだけ正確に覚えられたかを、審査員長の藤原丈一郎、副審査員長の高橋恭平、長尾謙杜がジャッジしていく。

◆決勝に進み、優勝するのは？

西畑vs大西による『さくらんぼ』（大塚愛）、道枝vs大橋による『怪獣の花唄』（Vaundy）でスタートした戦い。

ダンスコンテスト優勝経験者でもある大西と、これまでのダンスリレーバトルで大活躍を見せてきた西畑は、お題のダンスの難易度の高さに悲鳴をあげる。「本編超えてくるのやめてくれません？」と焦りながらも、高難度のダンスに挑み…。

一方、なにわ男子内でもダンスの振り付けを覚えるのが早いという実力者・大橋は「ダンス歴21年としては優勝を狙いたい」と宣言。対する道枝はどうやら口内炎ができて本調子ではない様子で…。

そして1回戦を勝ち抜いた者同士で行われる優勝決定戦。はたして優勝するのは誰なのか？