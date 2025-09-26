りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASONのキャプテン発表まとめ（B1）
「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の開幕が、いよいよ近づいてきました。現時点で、各クラブの公式Xで発表されている、各クラブを代表するキャプテン・副キャプテン（バイスキャプテン）・オフコートキャプテンなどの情報をまとめました。 (※2025年9月26日時点の情報。随時更新予定)
レバンガ北海道
━━━━━━━━━━━━━━- レバンガ北海道 (@levangakousiki) September 6, 2025
2025-26 SEASON
LEVANGA HOKKAIDO
CAPTAIN / VICE CAPTAIN
━━━━━━━━━━━━━━
このたび、2025-26シーズンのキャプテンおよび副キャプテンが決定いたしましたので、お知らせいたします。
キャプテン：#5 ケビン・ジョーンズ
副キャプテン：#15 島谷怜… pic.twitter.com/EB8KNMHR31
仙台89ERS
2025-26シーズン- 仙台89ERS (@89ERS_Official) September 3, 2025
キャプテン決定‼️
今シーズンのキャプテンは2名体制で #渡辺翔太 選手、#ネイサン・ブース 選手が務めます。
今シーズンも、みなさまの熱い黄援をよろしくお願いいたします💪🔥
▼コメントはこちらhttps://t.co/TL1bWbD9EQ#89ERS pic.twitter.com/LkxWQJlNjI
秋田ノーザンハピネッツ
【CAPTAIN & VICE CAPTAINS】- 【公式】秋田ノーザンハピネッツ (@AKITA_NH) September 7, 2025
2025-26シーズンのキャプテンと副キャプテンが決定しましたのでお知らせします。
✊CAPTAIN#田口成浩 選手
🌾VICE CAPTAIN #タナー・ライスナー 選手
💪VICE CAPTAIN#中山拓哉 選手#akitanh #BEAKITA pic.twitter.com/TvkMRjTYFa
茨城ロボッツ
𝟐𝟎𝟐𝟓-𝟐𝟔 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍- 茨城ロボッツ (@ibarakirobots) August 27, 2025
𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍 / 𝐕𝐈𝐂𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍
━━━━━━━━━━━━
｜#茨城ロボッツ｜#GROWBOLD｜
今季チームを牽引するキャプテン・バイスキャプテンが決定🗣️
☑2025-26シーズン
🟦#3 #長谷川暢(キャプテン)
🟦#14 #久岡幸太郎(バイスキャプテン)… pic.twitter.com/vuNbfP7Di8
宇都宮ブレックス
2025-26シーズンの宇都宮ブレックス キャプテンおよびバイスキャプテンが決定しました。- 宇都宮ブレックス / UTSUNOMIYA BREX (@utsunomiyabrex) August 23, 2025
キャプテンは#0 田臥勇太選手、
バイスキャプテンは#13 渡邉裕規選手が務めます。
両選手のコメントはこちら！https://t.co/YoNvbFXR1j
#transcend #BREX#田臥勇太 #渡邉裕規
群馬クレインサンダーズ
【2025-26シーズン キャプテン決定】- 群馬クレインサンダーズ (@gunmacrane3ders) August 30, 2025
今シーズンも引き続き、#9 #辻直人 選手がキャプテンを務めます。
なお、副キャプテンは #0 #藤井祐眞 選手、#32 #ヨハネス・ティーマン 選手が務めます。
▼詳細はこちらhttps://t.co/DNsXTEFghm#群馬クレインサンダーズ #PLAYCRAZY #Bリーグ pic.twitter.com/2pcL6JmfGf
越谷アルファーズ
◤2025-26シーズン- 越谷アルファーズ (@KoshigayaAlphas) August 14, 2025
キャプテン・バイスキャプテン決定のお知らせ◢
🔗https://t.co/LagDB8RB5Q#越谷アルファーズ では、2025-26シーズンのキャプテン・バイスキャプテンが決定しましたのでお知らせいたします。
━━━━━━━━━━
◾️キャプテン
#31 喜多川 修平 選手 @kitashu10… pic.twitter.com/xH4nh1WBsz
アルティーリ千葉
【お知らせ】- ALTIRI CHIBA / アルティーリ千葉【公式】 (@altiri_chiba) August 25, 2025
2025-26シーズンのキャプテンを、#大塚裕土 選手が務めることとなりましたのでお知らせいたします。
B1優勝に向けて5シーズン目もチームを率いる大塚選手へ、温かいご声援をよろしくお願いいたします。#アルティーリ千葉
本人コメントはこちら▼
アルバルク東京
𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 & 𝐕𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧𝐬- アルバルク東京【ALVARK TOKYO】 (@ALVARK_TOKYO) August 28, 2025
2025-26シーズンのキャプテンが #10 ザック・バランスキー選手、バイスキャプテンが #3 テーブス海選手、 #22 ライアン・ロシター選手に決定しました！
🗣コメントはこちらhttps://t.co/VL3PjA6hMi#アルバルク東京 #GRITUP pic.twitter.com/vF2ucugvs8
サンロッカーズ渋谷
【お知らせ】- サンロッカーズ渋谷 (@we_r_sunrockers) August 20, 2025
#サンロッカーズ渋谷 の2025-26シーズンダブルキャプテンが決定しました🔥🔥
🟡キャプテン🟡⁰「ジョシュ・ホーキンソン」⁰「ベンドラメ礼生」
選手コメントはこちら👇https://t.co/eLNsqbCqg0
@Josh_Hawkinson ⁰@veeeeeeeeeeo #Bリーグ pic.twitter.com/lHxT3USZ0F
川崎ブレイブサンダース
#川崎ブレイブサンダース- 川崎ブレイブサンダース⚡️川崎からバスケの未来を⚡️ (@brave_thunders) September 6, 2025
2025-26シーズン
⚡️キャプテン #篠山竜青
⚡️副キャプテン #ロスコ・アレン
Bリーグ10周年、節目のシーズン。
川崎一筋の篠山選手が今季も引き続きキャプテンに就任。アレン選手は外国籍としてクラブ史上初の副キャプテンを務めます。https://t.co/oSFECMQwR2
横浜ビー・コルセアーズ
／- 横浜ビー・コルセアーズ (@b_corsairs) September 5, 2025
2025-26シーズン
キャプテンおよびバイスキャプテン決定！
＼
🏴☠️キャプテン
#18 森井健太選手
🏴☠️バイスキャプテン
#3 安藤誓哉選手
#21 マイク・コッツァー選手
🔽選手コメントhttps://t.co/G9B1vBOfoI#ビーコル #NoQuarter pic.twitter.com/UUkV1iCZJv
西地区
富山グラウジーズ
◤ CAPTAINS ◢- 富山グラウジーズ (@toyamagrouses) September 7, 2025
2025-26シーズンのキャプテンが #藤永佳昭 選手、バイスキャプテンが #ブロックモータム 選手に決定いたしました！
✅各選手のコメントはこちら！https://t.co/qmlHHu1z1K#富山グラウジーズ pic.twitter.com/LfRAIE8CdW
三遠ネオフェニックス
【お知らせ📢】- 三遠ネオフェニックス🐤🔥SAN-EN NEOPHOENIX (@NEO_PHOENIX) September 8, 2025
2025-26シーズン #三遠ネオフェニックス キャプテンおよびバイスキャプテンが決定🎊
熱いご声援をよろしくお願いします📣❤️🔥
🐤キャプテン#佐々木隆成 選手
🐤バイスキャプテン#大浦颯太 選手、#吉井裕鷹 選手
🔻詳細はこちらhttps://t.co/n2mtEoTQU8#Bリーグ #りそなグループ pic.twitter.com/4KLgMAFznn
シーホース三河
【2025-26シーズン キャプテン就任のお知らせ】- シーホース三河 (@go_seahorses) September 4, 2025
2025-26シーズンのキャプテンに #13 須田侑太郎選手、#19 西田優大選手、#27 石井講祐選手が就任したことをお知らせします。
3選手のコメントはこちらhttps://t.co/jw8Vy56zH3#シーホース三河 #BUMP #Bリーグ pic.twitter.com/odmHMTQlet
ファイティングイーグルス名古屋
／- ファイティングイーグルス名古屋 (@FE_758) August 27, 2025
2025-26シーズン キャプテン発表✨
＼#並里成 選手、#笹山貴哉 選手がダブルキャプテンとしてチームを牽引します🦅🔥#FE名古屋 #Bリーグ
⬇️詳しくはこちらhttps://t.co/Y3OQdcbitK pic.twitter.com/0EULjQHDPb
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
／- 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 公式 (@nagoyadolphins) July 25, 2025
B.LEAGUE 2025-26 SEASON
ロスター決定のお知らせ
＼
このたび、名古屋ダイヤモンドドルフィンズでは、2025-26シーズンのロスターが決まりましたことをお知らせいたします
今シーズンよりキャプテンに #中東泰斗 選手、#今村佳太 選手、副キャプテンに #佐藤卓磨 選手が就任いたしました… pic.twitter.com/zdQFZn0gTe
滋賀レイクス
━━━━━━━━- 滋賀レイクス SHIGA LAKES (@shigalakestars) September 19, 2025
2025-26シーズンのキャプテン/副キャプテン/Lake upリーダーが決定
━━━━━━━━
2025-26シーズンの滋賀レイクスのキャプテン、副キャプテン、Lake… pic.twitter.com/u2W6RKWsV0
京都ハンナリーズ
2025-26シーズンのキャプテン・副キャプテンが決定🤝- 京都ハンナリーズ (@kyotohannaryz) August 30, 2025
今シーズンも2名体制となります🔥
引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします🌋
◼キャプテン#チャールズ・ジャクソン 選手#前田悟 選手
◼️副キャプテン#澁田怜音 選手#小川麻斗 選手
▼詳細https://t.co/DX5rFGwlfC… pic.twitter.com/YMst2rCvWG
大阪エヴェッサ
2025-26シーズン キャプテン決定!!#大阪エヴェッサ 2025-26シーズンのキャプテンが、#竹内譲次 選手と #鈴木達也 選手に決定しましたのでお知らせします。#エヴェッサ新体制2025https://t.co/ijX7i9KoAO- 大阪エヴェッサ (@osakaevessa) August 29, 2025
島根スサノオマジック
┏━━━━━━━━━━━━┓- 島根スサノオマジック (@susanoo_m) September 10, 2025
2025-26 SEASON
キャプテン&コーキャプテン
┗━━━━━━━━━━━━┛
2025-26 SEASONにつきまして、キャプテンを#4 #ニック・ケイ 選手、コーキャプテンを#6 #北川弘 選手が務めることとなりましたので、ご報告いたします✨… https://t.co/3CYb5bbbbm pic.twitter.com/NXOH7j32fN
広島ドラゴンフライズ
#広島ドラゴンフライズ では、2025-26シーズンのキャプテンに #上澤俊喜 選手が決定いたしましたので、お知らせいたします。- 広島ドラゴンフライズ (@HIROSHIMADFLIES) August 11, 2025
詳細はこちら✅https://t.co/MeO0BERrz6#ドラゴンフライズ #Bリーグ #バスケ pic.twitter.com/o6FIfiZ357
佐賀バルーナーズ
【お知らせ】2025-26シーズンのキャプテンが #井上諒汰 選手に、バイスキャプテンが #角田太輝 選手に決定しましたのでお知らせいたします。- 【公式】佐賀バルーナーズ 🏀 (@SagaBallooners) July 31, 2025
🔗 2人のコメントはこちらhttps://t.co/sTTz0IebBW#佐賀バルーナーズ pic.twitter.com/l5LR1GQn4l
琉球ゴールデンキングス
2025-26シーズンのキャプテンが、昨季に続き#4ヴィック・ロー選手、#34 小野寺祥太選手に決定しました！- 琉球ゴールデンキングス公式 (@RyukyuKings) September 25, 2025
現行のBリーグ体制で最後となる今シーズンも、Wキャプテンを中心にチーム一丸となって挑みます。
キングスへの多くの応援をよろしくお願いします。
▽試合スケジュールhttps://t.co/TryzqdqM0u pic.twitter.com/tjVDEEvrp9