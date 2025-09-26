りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASONのキャプテン発表まとめ（B1）

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の開幕が、いよいよ近づいてきました。現時点で、各クラブの公式Xで発表されている、各クラブを代表するキャプテン・副キャプテン（バイスキャプテン）・オフコートキャプテンなどの情報をまとめました。 (※2025年9月26日時点の情報。随時更新予定)

東地区

レバンガ北海道

━━━━━━━━━━━━━━

2025-26 SEASON

LEVANGA HOKKAIDO

CAPTAIN / VICE CAPTAIN

━━━━━━━━━━━━━━

このたび、2025-26シーズンのキャプテンおよび副キャプテンが決定いたしましたので、お知らせいたします。



キャプテン：#5 ケビン・ジョーンズ

副キャプテン：#15 島谷怜… pic.twitter.com/EB8KNMHR31 - レバンガ北海道 (@levangakousiki) September 6, 2025

仙台89ERS

秋田ノーザンハピネッツ

茨城ロボッツ

宇都宮ブレックス

群馬クレインサンダーズ

越谷アルファーズ

アルティーリ千葉

アルバルク東京

サンロッカーズ渋谷

川崎ブレイブサンダース

横浜ビー・コルセアーズ

西地区

富山グラウジーズ

三遠ネオフェニックス

シーホース三河

ファイティングイーグルス名古屋

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

滋賀レイクス

京都ハンナリーズ

大阪エヴェッサ

島根スサノオマジック

広島ドラゴンフライズ

佐賀バルーナーズ

琉球ゴールデンキングス