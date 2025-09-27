

イスラエルのガザ地区攻撃は祖先の犠牲を強調して自己正当化を図る「犠牲者意識ナショナリズム」の典型例だ（写真：© 2024 Bloomberg Finance LP ）

国連人権理事会の調査委員会が、パレスチナ・ガザ地区でのイスラエル軍の軍事行動をジェノサイド条約に基づいてジェノサイドと認定した。ユダヤ人が大量虐殺されたホロコーストを繰り返すまいと制定された条約でユダヤ人国家が指弾されるという皮肉な状況は、祖先の犠牲を強調して自己正当化を図る「犠牲者意識ナショナリズム」の典型例だ。韓国の歴史家、林志弦教授の著書『犠牲者意識ナショナリズム』はこうした状況もあいまって2021年の刊行後、日米両国で翻訳出版され、大きな話題を呼んだ。林志弦教授が最近、アメリカ版の版元であるコロンビア大学出版会のサイトに寄せたコラムを翻訳して紹介する。

ナラティブのテンプレート

ジェノサイドを伴う現代の紛争の根底にあるものは何か。たとえばガザやウクライナでの戦争のような--。





私は、グローバル・ヒストリーの研究者であり記憶研究を続けてきた学徒としての答えを拙著『犠牲者意識ナショナリズム』で提示した。こうした悲劇的な衝突の前段には「記憶の戦争」がある。

それは、解消されていないトラウマと失敗した和解によってもたらされる衝突である。歴史的な和解を成し遂げようとする記憶外交は、草の根レベルに根付いた強固なナショナリスティックな記憶に妨げられて失敗を重ねてきた。

犠牲者意識ナショナリズムを犠牲にすることで、連帯の記憶と歴史和解へ向けた地球規模の「記憶体制」の構築に拙著が寄与することを願っている。記憶体制とは、長期的かつ持続的に社会を規律する構造化された力としての集合的記憶とそれが作動するメカニズムのことである。

私の定義する犠牲者意識ナショナリズムとは、先祖が被った苦難の記憶を後の世代が引き継ぎ、自民族に道徳的な優位性と政治的な正統性があると主張する「ナラティブのテンプレート」である。世襲的犠牲者である国家は、その行動に内在的な正当性があるとされ、世界の中で存続する基本的権利を有するとみなされる。

この「存在論的な安全保障」観は、苦難に見舞われた当該国家の歴史を人類の普遍的課題に押し上げた地球規模の人権規範によって強化される。従前の神格化された英雄への崇拝から、犠牲者に対する尊崇へと原動力を置き換えることによって、ナショナリズムはグローバリズムの時代に適合し、生き残ったのである。

国境を超える記憶の枠組み

記憶のグローバル化は国境を超えた連帯をもたらすのみならず、絡み合った過去を巡る国家間の対立を激化させる。犠牲者意識ナショナリズムは、そのことをよく説明してくれる。さらに悪いことに、この対立は「どちらの国がより大きな犠牲を被ったのか」という不快な競争へと堕落する。

そして、本来は単純化できない人間の苦難が、下劣な「数の政治」とでも言うべきものへと矮小化されてしまう。そのようにして犠牲者意識ナショナリズムは、尊崇する対象であると主張する、まさにその犠牲者を道具化し、客体化し、非人間化することによって、単なる歴史的資産や象徴的資本へと変質させる。

逆説的なことに、犠牲者意識ナショナリズムは本質的に国境を超えたものである。犠牲者国家のアイデンティティは加害者国家のそれと不可分のものであり、共有する過去に関する絡み合った記憶の上で犠牲者意識ナショナリズムは花開く。ドイツとイスラエル、ポーランドとドイツ、あるいは日本と韓国の間で絡み合った歴史は、こうした依存しあう関係の代表例である。そこでは一方の国家が抱く苦難の記憶が、それに対抗しようとする他方の記憶を強化するという悪循環が起きる。

この絡み合いは二国間関係に限定されるものではない。たとえばホロコーストの記憶は、日本人や韓国人、その他あらゆる犠牲者意識ナショナリズムを唱える人々によって取り込まれてきた。その結果、複雑な「地球規模の記憶空間」が生じることとなった。そこでは、ホロコーストと広島・長崎の原爆、3つの大陸（アフリカ、アジア、ラテンアメリカ）でのジェノサイド、大西洋奴隷貿易、スターリン体制下の政治的ジェノサイド、日本軍慰安婦に関わる犠牲者の記憶が絡み合ってきたのである。

こうした国境を超える記憶の枠組みが、犠牲者意識ナショナリズムの知的基盤となっている。その中核には、脱歴史化と過剰歴史化という、相反するようでいて実際には相互に強め合う2つのプロセスによって突き動かされる強力なエンジンがある。脱歴史化とは、加害国が自らの過去を浄化し、戦時のトラウマを罪なき苦難の証で再構築する過程である。たとえばドイツは、連合国による空襲や戦後に東欧から追放されたドイツ系住民の記憶を利用して自国民を犠牲者として描き出した。同様に日本も、広島と長崎を特異な人類的悲劇と位置づけることが多く、これは帝国日本による戦争犯罪を覆い隠すのに便利なナラティブとなっている。

犠牲者国家による記憶の武器化

一方で過剰歴史化は、犠牲者国家による記憶の武器化である。このプロセスは「集合的無罪」という固定観念を打ち立てる。犠牲者としての当該国家の地位は絶対的なものであり、その構成員が加害者になることなどありえないという信念である。

この論理は、たとえば1941年にポーランドのイェドヴァブネでユダヤ人の隣人たちを殺害したポーランド人加害者たちを免罪するために用いられた。それはまた、日本軍の軍人・軍属としてBC級戦犯となった植民地時代の朝鮮人にも適用される。連合軍捕虜に対する彼らの加虐行為は、犠牲者国家であるという韓国の大ナラティブによって覆い隠されがちである。「集合的無罪」というマントは、個々の加害者を見えなくさせ、犠牲者国家の一員であるという理由で彼らを免罪する。結局のところ犠牲者意識ナショナリズムは、集合的有罪と集合的無罪というナショナリスティックな二項対立に歴史を落とし込むことによって苦難のゼロサムゲームを作り出しているのである。

犠牲者意識ナショナリズムは記憶の領域にとどまるものではなく、現代の紛争における武器として積極的に使われる。たとえばガザ戦争では、イスラエルの軍事行動を正当化するためにホロコーストの記憶が喚起される。そこでは「ネバー・アゲイン（二度と繰り返すな）」という普遍的なスローガンが、「ネバー・アゲイン・フォー・アス（我々の身に二度と繰り返すな）」というナショナリスティックなものへと転換される。

同時に多くのハマス支持者たちは自分たちの犠牲者ナラティブを展開する。アルジェリア独立運動で指導的役割を果たしたポストコロニアル思想家フランツ・ファノンを引き合いに、2023年10月のハマスによる攻撃は強圧的な占領に対する避け難い反応だったというのだ。ファノン自身は否定したであろう解釈である。こうした過去の武器化は、ウクライナ侵略の中核でもある。ウラジーミル・プーチンは、ロシアが「西欧ブロック」の犠牲になっているというナラティブを通じて侵略を正当化している。

犠牲者意識ナショナリズムの根本的な危険性

こうした理由から、犠牲者意識ナショナリズムは地球規模の記憶空間において受け入れがたい。ガザ戦争は、ホロコーストの最も邪悪な教訓を悲劇的な形で思い起こさせた。すなわち、そのような残虐行為は自らに対して二度と加えられないが、無辜である自分たちは加害者になりうる、ということである。犠牲者意識ナショナリズムの根本的な危険性は、異なる歴史的状況の下では自分たちも加害者になりうるという可能性を歴史的な犠牲者とその子孫が認識できないようにしてしまうことにある。自省なき道徳的独善ほど危険なものはない。

「未来は既知だが、過去は予測不可能だ。なぜなら常に変化しているから」という旧ソ連のジョークがあった。このブラックユーモアは、犠牲者意識ナショナリズムを定義する深遠なる真理をも解き明かしている。過去は固定された記録などではなく、争われるナラティブであり、現在に奉仕するため再構築され続けている。ゆえに我々が築く未来は、我々が「いま」を構築するために選択した過去に完全に依存する。我々は、自分が生まれる以前に起きた出来事には責任を負っていない。だが、それらの出来事がいかに記憶されるかについては説明する責任がある。なぜなら我々こそが、その記憶の設計者だからである。

（澤田克己訳）

（林 志弦 ： 韓国・西江大学碩座教授）