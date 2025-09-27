10月17日に公開される長澤まさみ主演映画『おーい、応為』より、King & Princeの髙橋海人演じる善次郎のキャラクターPVが公開された。

本作は、江戸時代を代表する浮世絵師であり、日本国内のみならず海外で最も有名な芸術家の一人である葛飾北斎の弟子であり、娘として数十年を共にした葛飾応為を描いた時代劇。『日日是好日』『星の子』などの大森立嗣が監督・脚本を手がけ、主人公・葛飾応為を長澤が演じる。

公開されたのは、髙橋演じる善次郎にフォーカスしたキャラクターPV。初公開シーンが多数盛り込まれた本映像には、応為（長澤まさみ）を驚かす無邪気な姿や、「俺を切ってみな」と侍に啖呵を切る応為に対し「切られちまったらどうするんですか」と呆れ顔を見せる場面など、善次郎（髙橋海人）のけろっとした性格が伝わるコミカルな一幕が描かれる一方で、「人肌に触れて温もりを感じたらいいかなって」と語りながら応為を抱き寄せ、最後には顔を近づける艶やかな場面も切り取られ、江戸っ子の軽妙さと色気をあわせ持った髙橋の表情が映し出されている。

善次郎（渓斎英泉）は、応為の同志であり兄弟のような存在でありながら、家族を養うために職業として絵を描く現実主義者でもある複雑な人物。グループ活動のみならず俳優としても存在感を高める髙橋が、この役で初の時代劇に挑む。善次郎役について吉村知己プロデューサーは、「お栄にも北斎にもつかず寄らずな“ふわっとした難しい役”だからこそ、ものすごい数の役者さんを検討していた」と明かし、ドラマ『だが、情熱はある』（日本テレビ系）を観て「この人だ！」と直感したという。「柔らかさと芯の強さが同時に感じられる独特の空気感と、不真面目なセリフをいたって真面目に言いまわせる個性。なかなかいないタイプの素晴らしい俳優」と、その存在感に太鼓判を押す。本作では妹を養うために絵師になったという人間くさい一面も描かれ、飄々としながらも人間味あふれる善次郎を髙橋が体現する。監督を務めた大森立嗣も「考えすぎずに作り込まなくていい。その場で何を感じるかを大事にしてほしい」と伝えたと語り、「最初の登場シーンで彼が現れたことで映画全体の色がパッと明るくなった。陽気なキャラの裏に滲み出る寂しさも見せてくれた」と絶賛。「俳優として素晴らしいし、一人の人として好きになりました」と強い信頼を寄せている。

（文＝リアルサウンド編集部）