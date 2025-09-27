髙橋海人が長澤まさみを抱き寄せる！映画『おーい、応為』より髙橋演じる善次郎にフォーカスしたキャラクターPV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

主演・長澤まさみ、共演に永瀬正敏、高橋海人（King & Prince / 「高」は、はしごだかが正式表記）を迎え、大森立嗣が監督を務めた映画『おーい、応為』が10月17日に全国公開。

このたび、高橋海人演じる善次郎にフォーカスした“キャラクターPV”が公開された。

■高橋海人が時代劇に初挑戦

破天荒な天才絵師・葛飾北斎の娘であり、弟子でもあった葛飾応為。本作は、美人画は北斎を凌ぐと評され、数少ない女性絵師として江戸の男社会を駆け抜けた先駆的な存在であり、豪胆で自由、そして絵にまっすぐに生きた応為の知られざる姿を長澤まさみ主演で描き出す。

初解禁シーンが多数盛り込まれた高橋海人演じる善次郎にフォーカスしたキャラクターPVには、応為（長澤まさみ）を驚かす無邪気な姿や、「俺を切ってみな」と侍に啖呵を切る応為に対し「切られちまったらどうするんですか」と呆れ顔を見せる場面など、善次郎のけろっとした性格が伝わるコミカルなひと幕が描かれる。

その一方で、「人肌に触れて温もりを感じたらいいかなって」と語りながら応為を抱き寄せ、最後には顔を近づける艶やかな場面も切り取られ、江戸っ子の軽妙さと色気をあわせ持った高橋の表情が映し出されている。酒と女を好み、春画の天才として生きた善次郎という人物の魅力を凝縮した映像に仕上がっている。

善次郎（渓斎英泉）は、応為の同志であり兄弟のような存在でありながら、家族を養うために職業として絵を描く現実主義者でもある複雑な人物。グループ活動のみならず俳優としても存在感を高める高橋が、この役で初の時代劇に挑む。

善次郎役について吉村知己プロデューサーは「お栄にも北斎にもつかず寄らずな“ふわっとした難しい役”だからこそ、ものすごい数の役者さんを検討していた」と明かし、ドラマ『だが、情熱はある』を観て「この人だ！」と直感したという。「柔らかさと芯の強さが同時に感じられる独特の空気感と、不真面目なセリフをいたって真面目に言いまわせる個性。なかなかいないタイプの素晴らしい俳優」と、その存在感に太鼓判を押す。

本作では妹を養うために絵師になったという人間くさい一面も描かれ、飄々としながらも人間味あふれる善次郎を高橋が体現する。本作のメガホンをとった大森立嗣監督も「考えすぎずに作り込まなくていい。その場で何を感じるかを大事にしてほしい」と伝えたと語り、「最初の登場シーンで彼が現れたことで映画全体の色がパッと明るくなった。陽気なキャラの裏に滲み出る寂しさも見せてくれた」と絶賛。「俳優として素晴らしいし、一人の人として好きになりました」と強い信頼を寄せている。

応為と北斎に寄り添いながらも、どこか飄々とした魅力を放つ善次郎を高橋が時代劇初挑戦で瑞々しく体現する姿にも注目だ。

■映画情報

『おーい、応為』

10月17日（金）TOHO シネマズ日比谷 他 全国ロードショー

監督・脚本：大森立嗣

キャスト：長澤まさみ 高橋海人 大谷亮平 篠井英介 奥野瑛太 寺島しのぶ 永瀬正敏

原作： 飯島虚心 『葛飾北斎伝』（岩波文庫刊）

杉浦日向子 『百日紅』（筑摩書房刊）より「木瓜」「野分」

配給：東京テアトル、ヨアケ

(C) 2025「おーい、応為」製作委員会

■関連リンク

映画『おーい、応為』作品サイト

https://oioui.com