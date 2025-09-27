25日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪とイタリアセリエA男子のペルージャが対戦するエキシビションマッチ、「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025（ワールドチャレンジシリーズ）」に向けて、サントリーの柏田樹がファンへのメッセージを発表した。

2025年1月に両チームのパートナーシップ契約が締結され、2025年は日本で、2026年はイタリアで開催されることが発表されている本エキシビションマッチ。2025年の会場となるのはバレーボール男子世界選手権壮行試合のブルガリア戦でも使用された有明アリーナ（東京都江東区）で、10月7日（火）と10月8日（水）の2日にわたって開催される。

開幕まで2週間を切った中、サントリーの柏田は「背番号23番、柏田樹です。Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025（ワールドチャレンジシリーズ）。10月7日、8日有明アリーナで待ってます。世界のアタック、僕が止めます！」とコメントを発表。最後は力強いガッツポーズを見せた。