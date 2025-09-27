7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM」がリリースした最新EP「NON LABEL」。今年4月に加入した新メンバー・大和田ちよりにとって、初参加となるこの作品は、自らの存在を提示する“名刺代わり”の一作となった。ネオジャポに初めて触れる人へ、まず聴いてほしいと選んだのは、冒頭を飾る「IMPACT」だった。（「推し面」取材班）

「タイトル通り、本当にインパクトのあるスタートを切ってくれる曲なんです」

迷いなくそう言い切る。ネオジャポの看板を背負うこの1曲は、激しいロックサウンドに魂を乗せて7人の個性が凝縮された楽曲だ。辰巳さやかが手がけた振り付けもまた、“魂を削る”ようなステージを生む。

「歌もダンスも全力でぶつかってるので、ライブでこの曲を披露した時は“魂そのもの”を感じてほしい」

自分の見せ場は？そんな問いかけに、一瞬だけ考えてから、笑顔でこう返した。「ありがたいことに、サビや少し静かになるパートを歌わせていただいています。でも…全部です。全部が好きですし、全部気合いを入れて歌っています」

その言葉に嘘はない。「感情を乗せて歌いたいという気持ちが強い」と語る通り、ライブではサビに“がなり”を加える場面もあるという。その熱が、メンバーやファンにもしっかりと届いている。

以前のアイドル活動から少し時間を置き、ネオジャポに加入した大和田。久々のレコーディングには強い緊張を抱えていた。「もともと歌う時に力んでしまうのが課題だったので、とにかく力を抜いてリラックスして歌う練習もしました」と、実際に体を前にダランとさせた当時の姿を笑いながら再現してくれた。

その緊張を和らげてくれたのが、ディレクター・Hayato Yamamoto氏の「ライブを想像して歌って」という一言だった。

「すごく気持ちがほぐれて、そこからはずっとライブをイメージして歌いました」

歌っていく中で印象深かったのは「Never fade away」。作詞に参加した滝沢ひなのの真っ直ぐな言葉が胸に刺さったという。仮歌の時点で涙がこぼれた。

特に心を動かされたのは、7人が静かに温かく声を重ねる終盤。♪Lalala いつまでも Lalala うたうよ――のパートだ。

「今よりもっと大きなドームやアリーナのステージを想像しながら歌いました。みんなで『Lalala―』を歌う情景や、そこへたどり着くまでの道のりを想像したら、気持ちがぎゅっとなって……感動しながら歌ってました」

加入から5カ月。新戦力として模索を続ける日々の中で、「IMPACT」で見せた魂の叫びと、「Never fade away」で描いた夢が大和田を前に進ませている。